Coincidieron en un hotel de Málaga y acabaron siendo sus víctimas: detenido en Granada por robar un coche y una tarjeta

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 20 años fue detenido en Granada por robar un coche y una tarjeta de crédito en un hotel de Málaga. Las víctimas se dieron cuenta del robo al despertar, descubriendo que faltaban objetos personales, incluidas las llaves del coche y una tarjeta de crédito. El detenido, con antecedentes por delitos similares, usó la tarjeta para retirar dinero en cajeros automáticos de Andalucía. La policía identificó al autor del robo como otro huésped del hotel, quien fue reconocido por las víctimas y detenido tras una investigación policial.

Pensaban que pasarían un alojamiento tranquilo en un hotel de Málaga, pero despertaron sin coche ni dinero. Uno de ellos, ni con las llaves de su casa. La Policía Nacional ha detenido en Granada a un joven de 20 años acusado de robar con fuerza en un hotel del distrito Centro de Málaga. El sospechoso, que se alojaba en el mismo establecimiento que las dos víctimas, habría accedido a su habitación para sustraerles las llaves del vehículo y una tarjeta de crédito. Con las llaves, se marchó del hotel conduciendo el coche de uno de ellos, mientras que con la tarjeta realizó dos retiradas de efectivo en distintos cajeros automáticos de Andalucía.

Los hechos ocurrieron a finales de septiembre, cuando los dos jóvenes se percataron al despertar de que les faltaban objetos personales. Uno descubrió que habían desaparecido las llaves de su coche —que había dejado aparcado en el hotel—, su carné de Policía Local y las llaves de su vivienda. El otro comprobó que de su cuenta se habían extraído 2.000 euros mediante dos operaciones en cajeros de El Rincón de la Victoria (Málaga) y Lachar (Granada).

Tras recibir las denuncias, agentes del Grupo de Policía Judicial de Málaga iniciaron una investigación que permitió constatar que el mismo individuo había abandonado el alojamiento con el vehículo sustraído y era el responsable de las retiradas de efectivo. Ambos perjudicados reconocieron al autor: era otro huésped del hotel con el que se habían cruzado en varias ocasiones.

Localizado en Granada y con antecedentes

Una vez identificado, los agentes dictaron una requisitoria policial y rastrearon los movimientos del coche robado. Gracias a los mecanismos de cooperación entre cuerpos de seguridad, se supo que el sospechoso estaba pernoctando en el Centro de Granada. Una patrulla de seguridad ciudadana acudió al lugar, confirmó su identidad y ejecutó la detención.

El arrestado, que cuenta con media docena de antecedentes por delitos similares, ha pasado ya a disposición judicial.