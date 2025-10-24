De sede de Telefónica a hotel de 5 estrellas gran lujo: así será la nueva joya frente a la Catedral de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un nuevo hotel de 5 estrellas gran lujo será desarrollado por la cadena Tayko en el antiguo edificio de Telefónica, junto a la Catedral de Málaga. El proyecto busca mantener las características originales del edificio de 1928, diseñado por Fernando Guerrero Strachan, mientras lo adapta para uso hotelero. La inversión hotelera busca promover el turismo de calidad en Málaga, contrarrestando la concentración de viviendas turísticas y generando actividad económica.

La oferta hotelera de Málaga quedará consolidada en los próximos años con otro establecimiento 5 estrellas gran lujo. En línea con el proyecto del antiguo edificio de Correos o con la bautizada como Torre del Puerto, la cadena vasca Tayko pretende transformar el viejo inmueble de Telefónica junto a la Catedral en un establecimiento de primerísimo nivel.

Para hacerlo posible y tras varios años de análisis, la operación se pone oficialmente en marcha con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, reunida este viernes, de admitir a trámite la iniciativa privada para el desarrollo del Estudio de Ordenación para la actuación de mejora urbana destinada al cambio de calificación y uso de la parcela dotacional situada en Calle Postigo de los Abades 2, en el Centro Histórico. El trabajo técnico ha sido desarrollado por la arquitecta Susana García Bujalance.

Los documentos actuales no permiten concretar en detalle el número de habitaciones previsto. Sí se subraya la apuesta por poner en valor una construcción original de Fernando Guerrero Strachan en 1928.

La decisión de la empresa es la de mantener todas sus características estructurales, tipológicas y ornamentales. La intervención sí adaptará el inmueble al nuevo uso previsto, el hotelero, “mediante redistribuciones que respeten la localización de patios, zaguanes, escaleras y el resto de su orden tipológico”.

A juicio de los impulsores de la iniciativa, el proyecto tiene encaje en una ciudad que ha experimentado un gran desarrollo económico en las dos últimas décadas, siendo clave el turismo urbano. “Málaga se ha convertido en una ciudad con migración positiva; esto exige abordar nuevos retos relacionados con la convivencia de distintos intereses como los sociales, los económicos y también los ambientales”, se añade en la propuesta.

Desde la promotora se defiende el pretendido uso hotelero en contraposición con el residencial, también analizado pero descartado.

"La eventual inversión en el acondicionamiento del edificio histórico con destino al uso residencial solo haría aumentar el precio medio de la vivienda en el Centro histórico, mientras que su destino a una explotación turística de calidad permitiría a la ciudad contar con un foco más de actividad económica con contratación de personal cualificado dentro del sector profesional del turismo", valora.

Otro argumento es que la apuesta por una oferta de calidad permitirá contrarrestar la "excesiva concentración de oferta de viviendas de uso turístico" en esta zona de la ciudad, que ha generado una bajada en la calidad del destino turístico.

El edificio afectado por este cambio de uso ha sido sede durante décadas de la antigua Central Telefónica Automática de la calle Molina Lario, inaugurado el 29 de junio de 1928.

La Compañía Telefónica Nacional de España fue creada en 1924 con la misión de modernizar el servicio telefónico en el país. Su primitiva central urbana en Málaga se incendió en 1926, obligando a la empresa a acometer la construcción de una nueva sede proyectada por Fernando Guerrero Strachan.

Este adoptó un estilo neorrenacentista con elementos barroquizantes dado que el solar elegido, de 680 metros cuadrados, se situaba junto a una de las fachadas de la Catedral. "Guerrero Strachan buscó una monumentalidad acorde con la ubicación, mientras que en el interior mantuvo la austeridad habitual en este tipo de edificios técnicos", se añade.