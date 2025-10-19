Málaga intensifica su lucha contra las ratas: multas de 3.000 euros a los propietarios que no limpien sus solares

El Ayuntamiento de Málaga ha exigido a una treintena de propietarios de 24 solares e inmuebles la aplicación de medidas de desinfección y desratización en el interior de estas parcelas privadas para evitar la presencia de roedores y su propagación al entorno.

Esta labor de inspección realizada por el Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental ha permitido que quince de esos expedientes hayan sido archivados después de que los apercibidos hayan atendido la petición municipal, acometiendo los trabajos necesarios con una empresa autorizada de servicios biocidas.

Actualmente hay cuatro apercibimientos en los que se han recibido alegaciones y que están en fase de comprobación, mientras ante la falta de respuestas se ha procedido a la apertura de cuatro expedientes sancionadores.

Uno de ellos ha finalizado con una propuesta de sanción de 3.005,06 euros al titular de un solar situado en la Carretera de Olías (distrito Este), mientras otros tres están en fase de inicio: uno en la calle Coín (Cruz del Humilladero), uno en Ancha del Carmen (Centro) y otro en el antiguo edificio de Correos de la avenida de Andalucía (Centro).

La incoación de estos procedimientos sancionadores se lleva a cabo en base al Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias.

Este texto establece como obligatoria la desinfección de los locales privados cuando se constate que por su estado pueden ser focos de contaminación para su entorno y que los titulares de los mismos deberán aplicar, independientemente a la desinfección, las medidas correctoras de limpieza y eliminación de residuos.

Nuevo contrato del servicio de control de plagas

Esta labor inspectora del Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental es complementaria a los trabajos de prevención y a las intervenciones que se llevan a cabo en la vía pública a través de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas, que incluye actuaciones tanto periódicas como a demanda ciudadana en distintos puntos del término municipal contra roedores, artrópodos, mosquitos y avispas.

El nuevo contrato fue formalizado a finales del pasado mes de julio con Lokimica, S.A. por un importe de 904.035 euros (IVA incluido) y un periodo de ejecución de tres años.

El importe anual previsto, por tanto, es de 301.345 euros, frente a la partida anual de 183.413,9 euros destinada a los contratos ordinarios vigentes hasta entonces (control de plagas; vigilancia y control de mosquitos en la desembocadura del río Guadalhorce; y Plan Municipal de Vigilancia y Control de mosquitos vectores de la fiebre del Nilo Occidental), mientras las actuaciones contra avispas y abejas son realizadas actualmente por personal municipal.

Este nuevo contrato ha sustituido al que tuvo que ser activado por la vía de emergencia el 19 de julio del año pasado con Athisa ante la resolución del contrato solicitada por la anterior empresa adjudicataria, Andasur Control de Plagas S.L., que el 5 de julio comunicó su intención de resolver todos los contratos tanto públicos como privados que tenía vigentes por la imposibilidad de poder garantizar su cumplimiento.

En el primer semestre del año se han ejecutado 656 servicios programados de desratización y desinsectación, además de dar respuesta a 2.451 peticiones ciudadanas. Durante todo 2024, fueron 1.243 intervenciones programadas y 6.104 peticiones.