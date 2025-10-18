Nuevo paso del Metro de Málaga hacia el Civil: así va a cambiar el tráfico desde el martes 21 de octubre

Imagen de la calle Santa Elena, afectada por las obras del Metro de Málaga.

Importantes ajustes de tráfico en el entorno de la calle Martínez Maldonado y Eugenio Gross. El avance de las obras del Metro, en el segundo de los tramos del ramal hacia el Hospital Civil, va a suponer el corte a la circulación de la calle Santa Elena desde el próximo martes 21 de octubre.

Así lo ha dado a conocer este sábado la Consejería de Fomento, responsable de la operación. Desde el ente autonómico han detallado que desde el próximo martes el recinto de obras del tramo Hilera-Eugenio Gross se extenderá a lo largo de Santa Elena hasta la intersección con calle Martínez Maldonado.

Esto va a provocar una reordenación del tráfico en la zona. De esta forma, la obra alcanza el eje principal por donde discurrirá el suburbano hacia la zona norte de la ciudad.

Con todo ello, se han establecido itinerarios debidamente señalizados para el tráfico motorizado de entrada y salida del entorno de la calle Santa Elena.

Desde el eje que conforma la calle Martínez Maldonado en dirección Este–Oeste y viceversa, se establece como itinerario de entrada y salida a través de la calle Monseñor Carrillo Rubio, y de salida la calle Luis Braille, con doble giro a izquierda y derecha en la calle Martínez Maldonado.

La glorieta de Las Chapas servirá para el cambio de sentido y para descongestionar la zona de tráfico a través de la calle Ingeniero de la Torre Acosta en dirección a la calle Hilera.

Además, en el entorno de Santa Elena, se garantizará que la calle Honduras, donde confluyen los tramos 1 y 2 de la prolongación, esté abierta al tráfico en sentido Este a lo largo de la ejecución de las obras.

Sin embargo, la calle Tampa estará también ocupada por el recinto de obras, para acopio de maquinaria y materiales.

Mientras las calles Prensa y Rafael María de Labra se convertirán en fondos de saco, con entrada únicamente para vehículos autorizados.

Las medidas de preparación del entorno, antes del vallado definitivo de las obras el próximo 21 de octubre, incluyen la habilitación de dos pasos peatonales de más de un metro y medio a través de la calle Santa Elena, en la zona norte junto a Martínez Maldonado y a la altura de la calle Prensa, así como otros itinerarios peatonales por la zona.

También se han reubicado las zonas de carga y descarga, así como los aparcamientos de ambulancia, taxis, motos, y se han tenido en cuenta los vados particulares y plazas para personas con movilidad reducida.

Hasta ahora, las obras del tramo 2 de la ampliación del Metro de Málaga han afectado al parque situado en la avenida de la Purísima, donde se ha habilitado una gran zona de acopio de maquinaria y materiales, y donde se está construyendo la rampa de acceso al túnel.

El segundo tramo de la Prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil/Nuevo Hospital de Málaga da continuidad en la calle Santa Elena al primer tramo, actualmente también en ejecución.

Con una longitud de 653 metros y una inversión de 46,4 millones de euros cofinanciados con Feder de la Unión Europea, las obras de este segundo tramo incluyen también la ejecución de la estación La Trinidad.