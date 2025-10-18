Más apartamentos turísticos junto a la Plaza de la Merced de Málaga: invertirán 2,3 millones en un nuevo edificio

Monumento a Torrijos en la plaza de la Merced. Turismo Málaga

La moratoria acordada por el Ayuntamiento de Málaga para contener el ya extendido fenómeno de la vivienda turística no frena la proliferación de nuevos proyectos de apartamentos turísticos.

Fiel ejemplo de ello es la operación inmobiliaria que acaba de obtener licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo y que va a permitir la ejecución de un edificio con 28 apartamentos turísticos cerca de la casa natal de Pablo Ruiz Picasso y de la Plaza de la Merced.

En concreto, según los detalles del permiso municipal, consultados por EL ESPAÑOL de Málaga, este establecimiento se plantea sobre los números 4 y 6 de Pasaje de Campos, en pleno Centro histórico.

La actuación, promovida por Take Point La Merced, S.L., recibirá una inversión de 2.280.912,37 euros y supondrá el levantamiento de un moderno edificio de 1.457,78 metros cuadrados. La intervención respetará la fachada original catalogada, en una parcela de 495 metros.

El futuro bloque, que contará con 18 estudios, 3 apartamentos de un dormitorio, 6 estudios con altillo y 1 apartamento con altillo, sumará 117 plazas de alojamiento turístico, con clasificación oficial de 2 llaves y modalidad ciudad.

La edificación tendrá planta baja y dos alturas, con espacios bajo cubierta, y el diseño ha sido cuidadosamente adaptado a las exigencias de la protección patrimonial y arquitectónica del PEPRI Centro y el BIC Conjunto Histórico de Málaga, lo que implica la conservación e integración de elementos originales como barandillas, revocados, carpinterías y cromatismos tradicionales.

El proyecto ha superado los controles de accesibilidad, prevención de incendios y normativa arqueológica, ya que el solar conserva bajo cota restos de la necrópolis islámica de Yabal Faruh y del arrabal de Fontanalla.

De hecho, toda la cimentación y actuaciones bajo rasante quedarán sujetas a la supervisión de la Consejería de Cultura y del área municipal de Arqueología.

Al estar el edificio protegido, la normativa exime de plazas de aparcamiento y obliga a que instalaciones y contadores se oculten o integren en el interior.

La licencia, firmada y sellada electrónicamente el 17 de julio de 2025, fija un plazo de inicio de obras de seis meses y un periodo máximo de ejecución de tres años.

Además, la apertura y explotación deberán realizarse previa declaración responsable y verificación de todas las condiciones técnicas y documentales exigidas.

El nuevo inmueble logrará sumar plazas turísticas al corazón de la ciudad, respetando al máximo el valor arquitectónico y arqueológico del entorno, según todos los informes técnicos y sectoriales favorables obtenidos durante su tramitación.