Málaga subasta cuatro suelos municipales para 272 viviendas libres: espera ingresar un mínimo de 18,3 millones

Vista de la parcela de la calle Guinea, que va a ser subastada por el Ayuntamiento de Málaga. Google Earth

El Ayuntamiento de Málaga acaba de poner en marcha el procedimiento de venta de cuatro suelos municipales para que promotores privados puedan levantar 272 viviendas libres.

Este es el fin de los terrenos que el Consistorio saca al mercado, con el objetivo de venderlos al mejor postor. La valoración de partida prevé un ingreso mínimo de 18,3 millones de euros.

No obstante, parece factible pensar que la cantidad será superior en la pugna entre empresas. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de noviembre.

La enajenación se realiza por procedimiento abierto a la oferta económica más ventajosa. Dos de las parcelas se localizan en el distrito de Churriana, otra en Campanillas y la última en el Puerto de la Torre.

En el caso de las que se localizan en Churriana, son la R.5 del PA-CH.2 ‘SUP-CH.2 Retiro Sur’, ubicada en calle Túnez, 5; y la R.6 del PA-CH.2 ‘SUP-CH.2 Retiro Sur’, ubicada en calle Guinea, 2. El precio de salida de la primera es de 4.549.050,84 euros (IVA no incluido) y el de la segunda de 7.915.225 euros (IVA no incluido).

La R.5 tiene una superficie de 5.160,58 metros cuadrados y una edificabilidad de 5.718,48 metros, para un máximo de 71 viviendas. Por su parte, la R.6 cuenta con una superficie de 8.714,50 metros, una edificabilidad de 9.950 metros cuadrados, para un máximo de 124 viviendas.

En el caso del suelo que sale a la venta en Campanillas, se trata de la parcela M2.1 del PAM-CA-1 (97) ‘PERI-CA.1 Campanillas I’ que tiene una superficie de 1.921,34 metros y una edificabilidad de 6.244,54 metros cuadrados, para un máximo de 55 viviendas. Su importe base de licitación se ha fijado en 3.849.196,90 euros (IVA no incluido).

Por último, el suelo del Puerto de la Torre es el ubicado en calle Centauro, 12 (la parcela b7 del PA-PT.8 (97) ‘SUP-PT.2 Cañaveral’). Su superficie es de 3.025,80 metros y su edificabilidad es de 2.317,27 metros para un máximo de 22 viviendas. El precio base de licitación se ha marcado en 2.028.051,53 euros (IVA no incluido).