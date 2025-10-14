Cae el ladrón del patinete que atemorizaba a Ciudad Jardín (Málaga): robaba a ancianas con la técnica del tirón

Era cuestión de tiempo. Llevaba semanas bajo el radar de los investigadores por una cadena de robos con el mismo sello: tirones a ancianas y fugas en patinete. Sus víctimas, vecinas de Ciudad Jardín, La Virreina y La Roca, vivían con miedo. La Policía Nacional ya lo ha detenido.

Se trata de un varón de 32 años, al que se atribuye la presunta autoría de cinco robos con violencia a personas vulnerables en los citados barrios. El modus operandi utilizado por el sospechoso suponía arrebatar de un tirón las cadenas de oro que ostentaban las víctimas para, a continuación, huir en un patinete eléctrico. Se investiga, además, la participación del investigado en una quincena de asaltos similares en esta área de la capital perpetrados desde el mes de septiembre en adelante. La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional del arrestado.

La operación Catena, bajo la investigación de agentes de la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Norte, se centró en identificar al responsable de un cúmulo de asaltos a mujeres mayores a las que arrancaba las cadenas de oro mediante el procedimiento del tirón.

Según las averiguaciones, el sospechoso seleccionaba a aquellas víctimas vulnerables que lucían a la vista joyas doradas. Sin margen de respuesta, las perjudicadas eran sorprendidas por la espalda y despojadas de los efectos de valor de un manotazo. Acto seguido, el artífice de los robos aseguraba la huida desplazándose a bordo de un patinete eléctrico.

Continuando con las pesquisas, los agentes lograron la identificación plena del “tironero” a partir de la correspondiente diligencia de reconocimiento de cinco de las víctimas. Se investiga, además, su presunta implicación en una quincena de casos similares por modus operandi y misma zona de actuación, aún por esclarecer.

Foto del sospechoso tras robo.

En un dispositivo específico de búsqueda, la Policía Nacional detenía a esta persona por su implicación en los asaltos. En un registro en su domicilio, los investigadores intervinieron pruebas materiales –incluidas zapatillas y diversa indumentaria utilizada en los robos- que le vinculaban de manera directa con los hechos investigados.

El sospechoso de los múltiples asaltos estaría también detrás supuestamente de un hurto en un camión de reparto de una empresa multinacional dedicada al comercio electrónico. Según la denuncia, sustrajo varios efectos del interior del vehículo aprovechando un descuido del repartidor.

Finalmente, tras su puesta a disposición judicial, el detenido ya se encuentra en prisión provisional. Los vecinos de la zona han celebrado la noticia después de meses avisando a través de grupos vecinales de Facebook de las fechorías del individuo y algunos aseguran que "respiramos más tranquilos".