Un joven de 28 años, herido tras el incendio de una habitación de hotel en Málaga
El equipo de Bomberos del Ayuntamiento se hizo cargo de la extinción del fuego, en la que intervinieron dotaciones de los parques Mayorazgo y Central.
Un hombre de 28 años ha resultado herido tras el incendio de madrugada de una habitación del Hotel Domus, situado en la zona Este de Málaga.
En este sentido han informado fuentes del sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía y del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, cuyo Real Cuerpo de Bomberos ha intervenido en este suceso.
El teléfono 112 recibió un aviso en torno a las 4.00 horas de la madrugada de este lunes que alertaba sobre una persona herida en la habitación de la planta primera de un establecimiento hotelero de tres plantas en la calle Juan Varela, en el distrito Este de la ciudad.
Se movilizó a Policía Local, Policía Nacional, bomberos y sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar.
Tras una primera valoración, los sanitarios evacuaron al Hospital Regional al herido, un hombre de 28 años.
Por su parte, el Real Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga se hizo cargo de la extinción del incendio, en la que intervinieron dotaciones de los parques Mayorazgo y Central (Martiricos) con dos autobombas, una autoescala y dos vehículos ligeros.