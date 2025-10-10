La historia oculta bajo la iglesia del Sagrario de Málaga: un altar romano pagado con el bronce de fraudes comerciales

¿Recuerdan el altar romano que fue encontrado junto a la iglesia del Sagrario de Málaga? El descubrimiento fue toda una sorpresa para los arqueólogos que trabajaban en la zona. Y no sólo por la pieza en sí, sino también por las inscripciones que aparecían en el mismo.

Transcurrido casi un mes y tras el análisis ‘in situ’ realizado por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba Ángel Ventura, quien trata de poner luz sobre el enigmático mensaje.

De acuerdo con su teoría, el altar puede ser una ofrenda a la diosa Salud que ofrecieron dos ediles malacitanos con el dinero que había proporcionado la venta de pesos fraudulentos requisados a los comerciantes.

Más adelante, la pieza y la inscripción serán sometidas a un estudio más pormenorizado del que podrán obtenerse nuevos datos e interpretaciones.

Para Ventura, "se trata de un altar, un ara, donde se hacían sacrificios, ofrendas a divinidades. Es un ara de piedra local, de caliza de la Sierra de Málaga, y como todos los altares se distingue porque tienen en el coronamiento unos elementos que llaman pulvinos, que son la representación en piedra de los antiguos haces de leña que colocaban para hacer los sacrificios".

Imagen de la pieza desenterrada.

El experto apunta que tiene una decoración de una florecita en el frente del pulvino, de la que quedan cuatro pétalos.

Según añade, la pieza se fecha en el siglo II, como muy tarde el principio del III, “pero no estaba en su sitio. La colocaron aquí, en un muro de un edificio, algunos siglos más tarde (III, IV, V...) cuando ya estaba rota y en desuso”.

"Como la inscripción dice que está dedicada a la diosa Salud, es lógico pensar que quizá tuviera que ver con las termas que se han documentado posiblemente aquí cerca, pero también, por el texto de la inscripción, pudiera estar relacionada con el macellum; es decir, el mercado de alimentos de la ciudad, que además es lógico que estuviera cerca del puerto, cerca de unas termas, el sitio donde se vende la comida, como la plaza de abasto", ha expuesto.

Además del frontal y su inscripción, la pieza tiene otros elementos muy interesantes, según este profesor de la Universidad de Córdoba. "En los laterales observamos algunos orificios, que tenemos varios ejemplos en Mérida, que servían para poner unos clavos donde colgar las guirnaldas, las coronas de flores, vegetales, etc., de ofrenda a la divinidad", añade.

La transcripción literal del texto tallado en el ara dice:

ARA · SALVTI

M · GRANIUS · VICTORI

NUS · ET · Q · VALERIUS

VALERIANUS · AED ·

EX · AERE · QUO · IN

IQUAS · MENSURAS ·

SVPPLEVERANT · D · D ·

Lo que, completando las abreviaturas (entre paréntesis), sería:

ARA · SALVTI

M (ARCUS) · GRANIUS · VICTORI

NUS · ET · Q (UINTOS) · VALERIUS

VALERIANUS · AED (ILES) ·

EX · AERE · QUO · IN

IQUAS · MENSURAS ·

SVPPLEVERANT · D (EDERUNT) · D · (EDICAVERUNT)

Traducido y contextualizado por el profesor Ventura, la inscripción viene a decir: "Altar para la (diosa) Salud. Marco Granio Victorino y Quinto Valerio Valeriano, ediles, dieron y dedicaron (este altar) con el bronce (dinero) que habían proporcionado los instrumentos de medida y peso fraudulentos (que habían requisado y fundido)".

Con respecto a los dedicantes, Marco Granio y Quinto Valerio, el arqueólogo afirma que “se trata de dos tenientes de alcalde (ediles) del municipio Flavio Malacitano, cargos que se elegían cada año”.

"No nos constan sus nombres como tales en otras fuentes documentales, aunque la familia de los Granii (apellido Granius), los Granios, sí es conocida en Málaga. Hay varios alcaldes de época romana que llevan ese apellido y hacían donaciones. Es una familia importante de la ciudad que pertenecía a la aristocracia local", aclara.

Entre las potestades de los ediles estaba el abastecimiento de trigo, el cuidado de las calles, la policía local, el cuidado de los edificios sagrados, pero sobre todo, muy importante, el cuidado de los baños y de los mercados.

"En estos macella tenían encomendada la inspección de los pesos, los instrumentos de medida, de capacidad, etc. para que no fueran fraudulentos. Eran los que vigilaban que los comerciantes no hicieran fraude. Y, además, tenían la obligación de requisarlos cuando había instrumentos de medida trucados y los fundían", precisa.

Para el experto, sería lógico pensar que el altar hubiese estado originalmente en el macellum, el lugar donde velaban para que el comercio fuese justo.

"En el imperio hay cuatro o cinco piezas parecidas a esta en que se hacen donaciones con las medidas fraudulentas”, destaca. Dos de ellas, en Filipos. Por este motivo, para Ventura es de una pieza que “nos informa sobre la ciudad, sobre la vida cotidiana, sobre los fraudes, sobre cómo se gestionaba Málaga hace 1.800 años".