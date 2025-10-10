Los Baños del Carmen dan otro paso hacia su transformación: estas son las ofertas mejor valoradas en la fase técnica

Los trabajos de regeneración de la playa de los Baños del Carmen, operación largamente esperada en Málaga, entra en la recta final.

Tras conocerse la existencia de nueve propuestas empresariales para hacerse con este sustancial contrato, valorado inicialmente en 6,1 millones de euros (IVA incluido), con nueve meses de plazo, ya se pueden avanzar las primeras valoraciones de las ofertas.

A la espera de la apertura del sobre económico, la mesa de contratación ha valorado las proposiciones en el apartado técnico. Y este es el resultado:

Acciona Construcción: 32,4

UTE ACSA, Obras e Infraestructuras-Hermanos Pérez Garrán: 25,8

UTE Adiante Infraestructuras-Construcciones Maygar: 32,6

UTE ASCH Infraestructuras y Servicios- Ciomar: 33,4

Construcciones Sánchez Domínguez (SANDO): 32,4

UTE Dragados-Rialsa Obras: 31:

UTE Eiffage Infraestructuras-Retroder: 31,8

UTE Matias Arrom Bibiloni-COPASA: 34

Vías y Construcciones: 32,8

El valor de esta operación es significativo, por cuanto busca minimizar los históricos problemas que sufre el antiguo balneario, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), por los temporales.

Plano de la futura playa de los Baños del Carmen.

Las obras planteadas corresponden al tramo comprendido entre la punta del Morlaco y la explanada donde se sitúa el edificio histórico.

De acuerdo con la memoria de la intervención, se prevé la construcción de un acceso provisional consistente en una rampa realizada con todo uno de aportación desde la cota del paseo marítimo hasta la cota de la playa actual, en el extremo de poniente.

Los trabajos de mayor enjundia consisten en la ejecución de un espigón a poniente del tramo de playa con un tramo inicial emergido y otro final sumergido.

Asimismo, se producirá una importante recarga de arena en la playa a poniente de los Baños del Carmen, "sin afectar o tocar la denominada zona de roquedal que rodea la explanada en donde se ubica el edificio".

La previsión es que esta parte de la intervención permita aumentar la superficie útil de la playa de los 2.700 metros cuadrados actuales hasta 12.700 metros. Esto implica un incremento casi cinco veces mayor. El material que se aporte procederá de los arroyos Totalán y Jébar o de trasvases de otras playas.