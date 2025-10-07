La resaca de la Comic Con Málaga: la organización recibe 3.000 reclamaciones por las colas y los accesos

Más de una semana después de la clausura de la Comic Con Málaga 2025, el ruido de la primera edición del evento internacional persiste. Aunque con menos intensidad, el asunto sigue siendo objeto de interés.

Muestra de ello es que este martes el alcalde, Francisco de la Torre, ha desvelado que son 3.000 las quejas y reclamaciones que ha recibido la organización por parte de usuarios descontentos por el desarrollo de la cita. Y que todas ellas están siendo contestadas.

El malestar que provocaron las largas colas y los problemas de acceso al Palacio de Ferias y Congresos fue elevado, derivando en la presentación de numerosos escritos.

Pese a la controversia generada, De la Torre ha quitado hierro al elevado número de reclamaciones, apuntando que es "un porcentaje bajo comparado con las 120.000 reservas" que tuvo el evento.

El regidor, incluso, ha informado de que los aforos del recinto ferial en ningún caso se sobrepasaron. "No pasaron del 80% en cuanto a ocupación", ha asegurado, señalando que lo que pudo fallar fue "la orientación al público para que no hubiera colas".

A juicio del mandatario local, la experiencia del primer año de la Comic Con Málaga debe servir para aprender, al objeto de mejorar lo que ha fallado. No obstante, ha sido claro al destacar el "éxito total y absoluto" del evento, que por primera vez se celebraba fuera de Estados Unidos.

Sí ha sido claro al reclamar que la edición del año que viene se organice "con más garantía de que no haya problemas o el menor número de problemas".

Sobre la posible ampliación de los espacios, ha insistido en la opción de analizar zonas aledañas, si bien la decisión corresponde a la organización y al Palacio de Ferias.