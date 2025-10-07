El Nuevo Hospital de Málaga despeja su camino: OHLA, Sando y Vialterra toman ventaja con una oferta de 449 millones

El camino para la construcción del Nuevo Hospital de Málaga, que está llamado a ser el mayor edificio público de Andalucía, empieza a quedar definitivamente despejado.

La última reunión de la mesa de contratación encargada de analizar las tres ofertas presentadas al concurso convocado por la Junta de Andalucía, con el objetivo de adjudicar la ejecución del complejo hospitalario y la explotación comercial de los aparcamientos, desvela detalles que pueden ser concluyentes.

En este sentido, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, relativa a la reunión del pasado 3 de octubre, la alianza empresarial que toma ventaja para hacerse con este suculento contrato es la integrada por Obrascón Huarte Lain (OHLA), Sando y Vialterra.

De acuerdo con los detalles técnicos, la suya es la propuesta que mejor valoración presenta en el plano técnico, con un total de 43,42, al tiempo que es la oferta económica más baja: 449.059.710,79 euros sin IVA.

Imagen del Nuevo Hospital de Málaga y del edificio de aparcamientos.

Esta oferta supone una rebaja de casi 50 millones de euros respecto al precio de licitación inicial, ascendente a 502.079.283,08 euros (sin IVA). Este detalle es relevante, por cuanto corresponde ahora analizar si esta proposición puede ser temeraria.

¿Qué ocurre con las otras dos ofertas? La presentada por Dragados, Sacyr Construcción y Verosa Proyectos y Servicios recibe 30,17 puntos en el apartado técnico, mientras que su propuesta económica es de 476.975.318,93 euros.

Por su parte, la de Ferrovial Construcción, FCC Construcción, Heliopol y Guamar obtiene 28,77 puntos, mientras que su propuesta económica asciende a 470.247.456,53 euros.

Todas las licitadoras ofertan, además, una reducción en las tarifas de los aparcamientos de 0,08 euros.

Con esta documentación, la mesa ha dado traslado a la comisión técnica designada "para que en su función de asesoramiento valore la documentación y redacte el informe de criterios automáticos".

Calendario

El cronograma previsto por la Junta presenta unas necesidades presupuestarias que se distribuirán a lo largo de varios años.

En concreto, en 2026, 11.003.198,47 euros; en 2027, 48.988.730,38 euros; en 2028, 69.356.896,15 euros; 2029, 95.633.421,51 euros; en 2030, 124.323.447,96 euros; en 2031, 138.668.461,18 euros y 119.541.776,88 euros en 2032.

En cuanto al plazo de desarrollo de los trabajos de todo el complejo, se habla de 75 meses. De este intervalo, 15 meses se vinculan al edificio de aparcamiento (Fase 1) y 60 meses para la ejecución del Hospital (Fase2).

La fórmula elegida por el Gobierno autonómico es la de modelo mixto, que incluye la construcción del Nuevo Hospital, por un lado, y la concesión demanial para la ejecución y posterior explotación de un gran edificio de aparcamientos, así como de las plantas sótano del complejo hospitalario, también destinadas a parking.

La memoria que forma parte del expediente precisa en detalle los pasos que deberá dar el futuro adjudicatario:

Demolición del conjunto de edificaciones existentes en la parcela.

Ejecución de un aparcamiento provisional en superficie y explotación por parte de la adjudicataria. Con 650 plazas. Se prevé una fase de explotación de trece meses.

Ejecución de las obras de la Fase 1. Edificio de Aparcamiento que consta de 7 plantas sobre rasante y 3 bajo rasante. Explotación por parte de la adjudicataria de las plazas de aparcamiento resultantes en este edificio. Serán 839 plazas, con un periodo de explotación de 60 meses.

Desmontaje del aparcamiento provisional.

Ejecución de las obras de la Fase 2. Edificio de Hospital, que consta de 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante. Explotación por parte de la adjudicataria de las plazas de aparcamiento resultantes en este edificio, que se unirán funcionalmente a las de la fase 1. En total, serán 1.767 plazas para vehículos normales y 128 para motocicletas. La duración de esta situación se prolongará hasta el final de la concesión, un total de 16 años y 9 meses.

Conforme a los plazos manejados, se prevé que la puesta en servicio del aparcamiento provisional tenga lugar en abril de 2026; el parking 1, en abril de 2027, y el parking 2, en abril de 2032.

El futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos.

Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación. El diseño del nuevo hospital ha sido concebido también desde una perspectiva de humanización.