Luz verde a las primeras 173 viviendas de Térmica Beach, pieza clave en la nueva 'Milla de Oro' de Málaga

Casi un año después de que las máquinas hicieran acto de presencia en los terrenos de la vieja central térmica de Málaga, el proyecto residencial alcanza una nueva y decisiva fase con la concesión de la licencia de construcción de 173 viviendas.

El visto bueno al permiso de ejecución será validado e informado este jueves por el Consejo de Urbanismo, según consta en el orden del día de la sesión.

Atendiendo a lo recogido, la promoción impulsada por el fondo de inversión Ginkgo y por Aedas Homes se completa con 454 aparcamientos, 173 trasteros, 8 locales, 13 piscinas y la urbanización interior.

El presupuesto de ejecución material supera los 36,5 millones de euros, con un plazo de 30 meses. En cualquier caso, el permiso permite la división en dos fases.

La primera de ellas se corresponde con la ejecución de los portales 1, 2, 3 y 4 y la urbanización (100 viviendas, 454 aparcamientos, 173 trasteros, 8 Locales, 8 piscinas individuales y la urbanización con la piscina colectiva), mientras que la segunda corresponde a los portales 5, 6 y 7 (73 viviendas y 4 piscinas individuales).

Atendiendo al contenido de la propuesta, queda claro que el promotor antes de disponer de la expedición de la licencia deberá cumplir numerosos compromisos económicos, aportando garantías por un importe cercano a los 17 millones de euros.

Antes incluso de que se edifiquen los bloques, la promoción está generando una atracción enorme. Muestra de ello es que a mediados de año, Aedas ya había logrado la reserva de 70 de los 173 inmuebles de la fase inicial de Térmica Beach.

Terraza de uno de los áticos de Térmica Beach, en la Milla de Oro de Málaga.

Esto supone algo más del 40% del total. El valor global de estas ventas alcanza los 70 millones de euros. Es de destacar que entre las viviendas ya apalabradas se encuentra la más cara vendida hasta el momento. Se trata de un piso dúplex de 4 dormitorios con piscina que ha sido vendido por más de 5 millones de euros.

Otra particularidad de esta operación es el peso del comprador nacional. De todas las reservas, el cliente nacional representa el 81%, mientras que el 19% restante queda en manos del cliente internacional.

La primera fase estará concentrada en una edificación de once alturas. La misma se completará con zonas comunes que incluyen una piscina, solárium, gimnasio, sauna, spa, coworking, club social, amplios jardines y espacios de juegos infantiles.

El visto bueno municipal a la licencia se produce después de que meses atrás la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga emitiese un informe en el que declaraba la no afección sobre ningún Bien de Interés Cultural (BIC), no siendo necesaria autorización ni comunicación previa de esta Administración Cultural.

Grandes números

Los números que rodean a esta operación, que viene gestándose desde hace varias décadas, confirman que se trata de una de las de mayor peso a nivel nacional.

La inversión total prevista en todo el sector está entre los 400 y los 450 millones de euros, incluyendo el suelo y la construcción.

Y ello incluye no solo la parte de la iniciativa que desarrollan Ginkgo y AEDAS Homes, sino también el futuro desarrollo del resto de activos, entre los que destacan el hotelero, las oficinas… Estos últimos son propiedad del Ayuntamiento de Málaga.

No obstante, del montante completo, 325 millones corresponden a los promotores privados, ya que son ellos los que corren con todos los gastos de urbanización, más los propios de la construcción de las viviendas libres.

Térmica Beach tiene una superficie de más de 11 hectáreas destinadas a múltiples usos (vivienda, hotelero, terciario y comercial, además de equipamiento y amplias zonas verdes) y acogerá, finalmente, en torno a 400 viviendas libres (el planeamiento permite un máximo de 601). Además, el ámbito contará con otras 273 viviendas asequibles a gestionar por el Ayuntamiento.