La Universidad Europea de Andalucía abre en Málaga con estudiantes de más de 50 nacionalidades

Un grupo de estudiantes en el inicio de las clases de la Universidad Europea en Málaga.

La Universidad Europea de Andalucía arranca motores. Con más de 550 estudiantes a bordo, ha abierto este lunes sus puertas una de las tres nuevas universidades privadas asentadas en Málaga capital.

Con casi un 40% de internacionalidad y estudiantes de más de 50 nacionalidades, el campus de la capital de la Costa del Sol, el segundo más grande de la institución educativa, refuerza su vocación internacional.

A juicio de Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía, el objetivo que se marca la institución es llegar a los 5.000 estudiantes en los próximos cinco años y aumentar su oferta académica de forma sostenible.

Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea en Málaga.

La Universidad Europea de Andalucía cuenta en Málaga con un gran campus de 27.000 metros cuadrados que combina la tecnología y la sostenibilidad con instalaciones de vanguardia y laboratorios de última generación con entornos de simulación avanzados, donde los estudiantes experimentarán de manera inmersiva los desafíos y dinámicas de su profesión.

"Era importante desarrollar nuestro proyecto en una ciudad con gran impacto tecnológico y empresarial, y Málaga tiene todos los requisitos: cultura, innovación y una internacionalidad que encajaba con el espíritu de la Institución", ha afirmado Hormigo.

El rector, que ha dado la bienvenida a los primeros estudiantes, ha puesto en valor la conexión de la Universidad con el tejido empresarial de Málaga y la importancia de contar con un proyecto como el de la Universidad Europea.

Oferta académica en las áreas de Salud, Ingeniería y Ciencias Sociales

La Universidad Europea de Andalucía inicia su actividad académica con un total de diez grados (odontología, biomedicina, psicología, fisioterapia, ciencias de la actividad física y del deporte, administración y dirección de empresas, marketing, ingeniería informática, maestro en educación primaria y maestro en educación infantil), dos dobles grados (ciencias de la actividad física y del deporte más fisioterapia, y educación primaria más educación infantil) y ocho posgrados (terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor, entrenamiento y alimentación deportiva, trastornos del comportamiento alimentario y obesidad, fisioterapia neurológica: neurociencia y rehabilitación, marketing, analítica de negocios, negocios internacionales y análisis en big data).

La institución ha lanzado un ambicioso plan de becas y ayudas al estudio dotado con más de dos millones de euros, destinado a fomentar el acceso a la Educación Superior entre estudiantes con talento, independientemente de su situación económica. Estas ayudas incluyen un proyecto especialmente dedicado a alumnado malagueño.