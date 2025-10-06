Detenida una mujer de 41 años en Carretera de Cádiz (Málaga) por apuñalar a su pareja mientras dormía

Una mujer de 41 años fue detenida la madrugada del domingo, 5 de octubre, en el barrio de Ardira, en la Carretera de Cádiz de Málaga, por un presunto delito de tentativa de homicidio tras apuñalar con un cuchillo presuntamente a su pareja, un hombre de 50 años, en el domicilio que ambos comparten en la calle Alcalde José María Corona.

Los hechos ocurrieron en torno a las 3:30 horas, momento en que el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió una llamada de auxilio de la propia víctima, quien, pese a presentar varias heridas de arma blanca, logró pedir ayuda.

Según ha podido saber este periódico, el hombre presentaba dos puñaladas en las piernas y una en el cuello, aunque esta última no llegó a afectarle de gravedad, lo que le ayudó a salvar su vida.

Así, hasta la zona se trasladaron tanto efectivos de la Policía Nacional como los servicios sanitarios, que trasladaron en una ambulancia al hombre de 50 años hasta el Hospital Clínico de Málaga. Por su parte, la agresora, que no tiene antecedentes policiales, fue detenida por la Policía Nacional por un presunto delito de tentativa de homicidio.

Al parecer, la mujer podría haber actuado bajo los efectos de una mezcla de alcohol y medicación. En un momento de la noche, se despertó descontrolada y arremetió contra su pareja sentimental, quien sufre problemas de salud que tampoco le ayudaron a defenderse, según diversas fuentes consultadas.

La Policía Nacional mantiene abierta ahora una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar si podrían existir episodios previos de violencia en la pareja.