El gigante del Metro de Málaga al Civil ya entra de lleno en el entorno de Eugenio Gross

Las obras correspondientes al segundo tramo de la Prolongación del Metro de Málaga, situadas en las calles Santa Elena y Eugenio Gross, continúan avanzando con la instalación del recinto de obras en el parque de la avenida Purísima. Estas actuaciones conllevarán los primeros cortes de tráfico, previstos para mañana lunes 6 de octubre y el martes 14 de octubre. A partir del lunes 6 de octubre, desde las 10.00 horas, la avenida Purísima quedará cerrada al tráfico de forma permanente hasta la finalización de los trabajos de este segundo tramo. Durante este periodo, el parque permanecerá clausurado, ya que será utilizado como zona de obra para el almacenamiento de maquinaria y materiales, además de servir para la construcción de la rampa de acceso al túnel. Como consecuencia, la calle adyacente al parque Marcelo del Olmo pasará a ser una vía sin salida, permitiéndose el acceso únicamente a vehículos autorizados. El tráfico procedente de Eugenio Gross deberá desviarse por la calle Eugenio Rioboo, continuando hacia las calles Manuel Aparicio y Jorge Loring, recorrido que estará correctamente señalizado.

De igual forma, el martes 14 de octubre se ampliará el recinto de obras hasta la calle Eduardo San Martín, que se convierte en vía sin salida desde la intersección con el Pasaje Aranzazu hacia el Este, y con acceso limitado sólo a vehículos autorizados. De nuevo, quedará un itinerario motorizado debidamente señalizado procedente de la calle General Blake por el Pasaje Aranzazu, con giro a la izquierda en Eduardo San Martín y recorrido por las calles Rivas Fernández y Manuel Aparicio.

Todos estos desvíos de tráfico, que se llevarán a cabo en una primera fase de las obras y antes de proceder a cortar el eje principal por donde discurrirá el metro en Santa Elena y Eugenio Gross, se están ejecutando con la colaboración estrecha entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que gestiona las obras a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, y el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

La información precisa y anticipada, así como la correcta señalización de los desvíos, son criterios básicos en la planificación de las obras. En ese marco, la Agencia de Obra Pública ha dispuesto de una oficina de atención al ciudadano para las obras del segundo tramo.

Nuevo avance en la prolongación del @metromlgoficial con los trabajos en la losa del túnel en la zona de acceso a la estación Hilera.



Desde @AndaluciaJunta seguimos cumpliendo con esta infraestructura prioritaria para mejorar la movilidad de #Málaga. #FEDER pic.twitter.com/fl21MJw5Y0 — Rocío Díaz Jiménez (@Rocio_DiazJ) October 5, 2025

El pasado lunes 29 de septiembre se mantuvo una reunión con los vecinos y comerciantes de los distritos Bailén-Miraflores y Cruz de Humilladero, con la participación también del Ayuntamiento de Málaga, para explicar dicha planificación.

El tramo II de la Prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil/Nuevo Hospital de Málaga da continuidad en la calle Santa Elena al primer tramo, actualmente también en ejecución. Con una longitud de 653 metros y una inversión de 46,4 millones de euros cofinanciados con Feder de la Unión Europea, las obras de este segundo tramo incluyen también la ejecución de la estación La Trinidad.