McDonald's desembarca en La Trinidad de Málaga: abrirá un restaurante en la calle Mármoles

Imagen de la dirección de la calle Mármoles donde se plantea la instalación de un McDonald's.

El proceso de modernización y transformación al que está sometido el popular barrio de La Trinidad no tiene freno. A los numerosos proyectos residenciales y de alojamientos turísticos impulsados en estos años hay que sumar ahora el desembarco inminente de McDonald's.

La cadena de restauración de Estados Unidos tiene previsto abrir un nuevo restaurante en la calle Mármoles, según ha podido constatar EL ESPAÑOL de Málaga.

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Ayuntamiento de Málaga, que está tramitando la calificación ambiental, el negocio hostelero quedará ubicado en los números 50, 52 y 54 de Mármoles.

Localizaciones que coinciden, parcialmente, con la ubicación del viejo restaurante El Racimo, seña de identidad de La Trinidad, que cerró sus puertas hace ahora casi dos años.

Los otros dos números de la vía se corresponden con el local comercial habilitado en la planta baja de una nueva promoción residencial desarrollada junto a El Racimo.

De cumplirse la hoja de ruta trazada, las hamburguesas de McDonald's vendrán a cubrir el vacío dejado por la cocina tradicional de El Racimo, cuya clausura tuvo un impacto emocional sobre los vecinos del popular barrio.

El origen de El Racimo se remonta al año 1922, cuando Manuel Blanca Romero y su mujer Ana Céspedes Fernández dieron el paso de poner en marcha el bar. Casi cien años después, es uno de sus siete hijos quien sigue al frente. Aunque por poco tiempo más.

El movimiento ahora conocido, con la conocida cadena de restaurantes como protagonista, confirma el movimiento comercial que está teniendo esta calle en los últimos meses.

La última muestra de ello es la inminente apertura de una panadería con seña de identidad propia: La Boulangerie.

Atendiendo al propio término se trata de una panadería francesa, que, como tal, se distingue de otros negocios semejantes por amasar, dar forma y hornear el pan en sus propias instalaciones.

Su enfoque principal es la elaboración de diversos tipos de pan fresco, como la baguette y el croissant, y también puede ofrecer otros productos de bollería y productos salados, como las quiches.

"Nuestro pan es completamente casero, elaborado con masa madre natural, para un sabor auténtico y una textura única", se lee en un destacado cartel en la fachada del inmueble.