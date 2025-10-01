De la Torre insiste en la tasa turística: "Con 3 o 4 euros por pernoctación se abaratarían los alquileres"

La tasa turística en Málaga sigue estando en el aire. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a mencionarla este miércoles en la Greencities Urban Intelligence & Smart Mobility y ha mantenido su posición en que instaurarla podría ser positivo para el sector y los malagueños.

En concreto, ha asegurado que "con 3 o 4 euros por pernoctación en vivienda turística se abaratarían los alquileres de familias que tienen dificultades". Además, al mismo tiempo ayudaría a que "la imagen negativa se convierta en positiva", a su parecer.

Eso sí, esta medida solamente la llevaría a cabo "siempre con el consenso del sector y se puede negociar. Los hoteleros no son muy partidarios, pero algún día se darán cuenta. Trabajaremos desde el consenso".

En relación al turismo también ha aplaudido que algunos propietarios de viviendas turísticas colocaran sonómetros para controlar el ruido de los viajeros y fomentar la buena convivencia, ya que considera que los turistas deben comportarse en Málaga como si la ciudad fuera suya.

Asimismo, De la Torre ha incidido en que en Málaga apuestan “por crecer en excelencia no en número de visitantes”. De ahí que se haya aplicado una moratoria de tres años a la concesión de nuevas viviendas turísticas para garantizar la oferta residencial de larga duración.

Cabe señalar que la posición favorable de De la Torre con la tasa turística viene de lejos. En junio de 2024 ya aseguraba que este impuesto podía generar una especie de "círculo virtuoso" con esta herramienta, hasta el punto de indicar que su cobro podría ayudar a que trabajadores de los hoteles puedan pagar los alquileres.

En su caso, apoya esta tasa por entender que su aplicación puede ser buena para disponer de nuevos recursos económicos que se emplearían en promoción de un destino de calidad.

Casi 4.000 viviendas turísticas canceladas

En Málaga se han cancelado 3.812 viviendas de uso turístico (VUT), de las que 1.280 viviendas se han registrado en la capital, según los datos que la Consejería de Turismo aportó el pasado mes de agosto.