El alcalde de Málaga, sobre las colas en la Comic Con: "Han sido largas y excesivas, y que tienen que resolverse"

La San Diego Comic Con de Málaga sigue dando que hablar. Frente a las quejas por las "interminables" colas, el mundo empresarial de la ciudad aplaude las cifras de consumo y ocupación hotelera en los días de celebración del evento. Este martes, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado el "éxito" de la cita y ha asegurado que es necesaria "una reflexión conjunta" para mejorar los problemas surgidos en esta primera edición.

Para De la Torre, "el evento más importante" celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) y en la propia ciudad en los últimos años, y ha destacado la necesidad "urgente" de una ampliación del Palacio.

Así se ha pronunciado el regidor este martes, cuando ha sido preguntado por los periodistas sobre las quejas de los visitantes que tuvieron que soportar largas colas y grandes aglomeraciones durante la celebración.

De la Torre ha señalado en primera instancia que se ha tratado del "evento más importante" que ha tenido lugar en Fycma y en Málaga en los últimos años. Y, tras reconocer este éxito, ha dicho que se necesita "tener una reflexión y unas reuniones para mejorarlo de cara a otros años. Es evidente".

El alcalde ha dicho que la primera reflexión sobre lo sucedido "le corresponde, esencialmente, a la propia empresa organizadora que tiene su conexión con la original de San Diego; y luego también al palacio --Fycma--, que es el espacio físico que se ha utilizado".

Y en este punto, ha anunciado una reunión que tendrá lugar la semana que viene entre los organizadores de la San Diego Comic-Con Málaga y el propio Fycma. "La Junta quizás también esté presente, puede estarlo si quiere, puesto que la Junta ha estado en la iniciativa financiadora con nosotros", ha explicado.

"Creo que también la propia organización hará una rueda de prensa, le hemos animado a que lo haga, una vez ellos también hagan su propio balance interno, que son los más especialistas en la temática", ha añadido.

De la Torre se ha referido en concreto a las colas, "que han sido largas y excesivas, y que tienen que resolverse". "Habrá que ampliar espacios, espacios con rapidez, una carpa sólida, etcétera, igual que se ha hecho en los espacios exteriores, que sean como ampliación de lo interior", ha añadido, a modo de "reflexión personal".

Ampliación en el ferial

Tras insistir que "no hay grandes espacios disponibles" en la ciudad de Málaga, ha vuelto a contemplar el espacio del ferial de Cortijo de Torres para una hipotética ampliación "u otros espacios de la ciudad como puede ser la Universidad, que puede tener espacios más abiertos, más grandes".

Preguntado por si se han vendido más entradas de las que permitía el aforo, lo ha negado: "Yo entiendo que no", ha dicho, a la vez que ha reconocido "no conocer cómo va ese tema" en relación a si las entradas eran específicas para actividades y/o espacios: "Se verá todo lo que haya que ver, como es natural, con la máxima transparencia interna y externa".

Y sobre la ampliación de Fycma, el alcalde de Málaga ha dicho que "en paralelo, eso existe desde hace tiempo"; y ha dicho que, bajo su criterio, para mantener la unidad y el estilo, "lo ideal es que lo haga el propio arquitecto que lo hizo, Ángel Asenjo, y en esa línea opina la Academia de Bellas Artes, creo que opina también el Colegio de Arquitectos, aunque falta por recibir el papel correspondiente en la Gerencia --de Urbanismo--, y en la Gerencia hay personas que lo ven muy claro, y otros que no lo ven muy claro, y eso ha retrasado el avance".

"Pero yo lo tengo clarísimo, que es la forma, y no debemos retrasar más, algo que, con independencia de la Comic-Con, Málaga necesita. Hay ferias en Málaga, en el Palacio, que ya ocupan y que necesitan mayor espacio", ha añadido.