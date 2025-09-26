La Comic Con permite la entrada de agua y comida del exterior en su segundo día tras las quejas de los fans

La Comic Con espera más de 120.000 asistentes en sus cuatro días en Málaga. Durante la primera jornada, las principales críticas estuvieron dirigidas a la falta de fuentes para beber agua, ya que no se permitía la entrada de bebidas ni alimentos de fuera del recinto. En este segundo día, la organización ha rectificado y ya es posible introducir botellas de agua con tapón y comidas preparadas como bocadillos.

Así lo ha confirmado personal del 'staff' de la Comic Con y los propios asistentes, que este viernes han podido acudir con provisiones al evento, ya que otro de los problemas del primer día fueron las largas colas para pedir comida en la zona gastronómica.

Pese a esta mejora, los usuarios se siguen quejando de la falta de fuentes para beber. "Solo hay dos en los espacios principales interiores, y somos muchas personas. He hecho media hora de cola para poder rellenar las botellas", explica una de las visitantes.

Sin embargo, hay algunos fans que no se han enterado de las novedades respecto a introducir productos de fuera del recinto. "Yo he venido sin botellas, pensaba que no se podía, ayer estaban quitando los tapones. Así al final gastas más aquí dentro", comenta uno de los jóvenes que está esperando la cola para beber.

La carta gastronómica de la Comic Con Málaga incluye platos frescos como ensaladas a 12 euros, 'pokés' a 20 euros, hamburguesas a 17 y perritos calientes a 15 euros. También pueden pedirse platos de arroz a 20 euros o dulces que tienen un precio de 4 euros de media.

Las bebidas a elegir son café, chocolate y refrescos a un precio de 3,15 euros, o cervezas a 4,15 y copas de vino a 3,75 euros.

La organización ofrece también la opción de comprar un 'pasaporte foodie' a un precio de 50 euros para pedir cada día del evento uno de los platos que se incluyen en la carta, junto a una bebida.

Para los que buscan un snack, hay frutos secos, gominolas, palomitas, patatas fritas y chocolatinas, a un precio de entre 2 y 5 euros.