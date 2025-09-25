Así es el menú de la Comic Con de Málaga: colas "a pleno sol" para pedir hamburguesas a 17 euros y pizzas a 16

La San Diego Comic Con de Málaga desplegará más de 300 horas de contenido: paneles, expositores, artistas, charlas, videojuegos, cómic, cosplay... Entre actividad y actividad, muchos buscan la zona gastronómica para descansar, donde ya se han dejado ver grandes colas para pedir alguno de los platos del menú.

La carta gastronómica de la Comic Con Málaga incluye platos frescos como ensaladas a 12 euros, 'pokés' a 20 euros, hamburguesas a 17 y perritos calientes a 15 euros. También pueden pedirse platos de arroz a 20 euros o dulces que tienen un precio de 4 euros de media.

Las bebidas a elegir son café, chocolate y refrescos a un precio de 3,15 euros, o cervezas a 4,15 y copas de vino a 3,75 euros.

La organización ofrece también la opción de comprar un 'pasaporte foodie' a un precio de 50 euros para pedir cada día del evento uno de los platos que se incluyen en la carta, junto a una bebida.

Para los que buscan un snack, hay frutos secos, gominolas, palomitas, patatas fritas y chocolatinas, a un precio de entre 2 y 5 euros.

Desde la apertura del festival, a las 10 de la mañana, son muchos los que han acudido a la zona gastronómica y durante todo el día se han dejado ver numerosas colas para hacer los pedidos. "Hemos tardado más de media hora, ha sido una espera muy larga", comentaba Paula, que se quejaba de la falta de zonas de sombra. "Hemos esperado a pleno sol, deberían poner unas carpas aquí".

Otra de las quejas ha sido la falta de más fuentes para beber agua. "La gente se trae tres botellas y la cantidad que sale de la fuente es muy poca, es normal que haya colas inmensas", explicaba Mario mientras esperaba su turno para rellenar.

La zona gastronómica se ubica en el parking de Fycma, reconvertido en el 'Village' un espacio multidisciplinar que cuenta con cientos de mesas y sillas bajo grandes carpas para todos los que quieren tomarse un respiro al aire libre.

Zona exterior.

Esta parte del evento también incluye un escenario propio con actuaciones, el espacio 'Meet The Artist' donde se organizan las firmas y fotos con los actores, además de camas elásticas.

En el interior, destaca el Hall M, el gran punto neurálgico de la convención y el escenario principal de los encuentros más esperados; además de los auditorios, que acogerán charlas y conversaciones con referentes nacionales e internacionales; y un Exhibitor Hall que incluye expositores, coleccionistas y creadores.

Hay 3 auditorios con capacidad para 900, 600 y 200 personas, que completan los espacios en los que los fans podrán disfrutar de charlas y paneles de sus ídolos y conocerlos de cerca.