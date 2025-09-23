Málaga destina 9,7 millones a la compra de 20 nuevos autobuses eléctricos e híbridos

Rueda de prensa de presentación de la última modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde este martes al cuarto expediente de modificación del presupuesto 2025, por un valor superior a los 16,8 millones de euros.

De esta suma, 9.745.000 euros se reservan para comprar 20 nuevos autobuses, dando continuidad a la apuesta municipal por la electrificación de su flota de autobuses urbanos.

En concreto, 4.995.000 euros se consignan para el pago de 10 autobuses eléctricos de 12 metros que va a incorporar la EMT a su flota a lo largo del mes de octubre.

Otros 4.750.000 euros son para pagar 10 autobuses híbridos articulados de 18 metros que recorrerán las calles de la ciudad en las próximas semanas.

Por otro lado, se asignan 3.500.000 euros en concepto de compensación municipal para abordar el aumento del 20% que viene aplicando el Ayuntamiento en la bonificación de los descuentos de las tarifas y títulos del transporte urbano.

Por último, la EMT destina 800.000 euros a la obra de la rotonda de acceso a las nuevas instalaciones de la empresa municipal de transportes en Los Prados.

Más allá de la movilidad, el ajuste económico permitirá incrementar en 250.000 euros las ayudas económicas de atención a personas por situaciones de dificultad social sobrevenida para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, higiene o material educativo y para el acceso a un alojamiento alternativo.

Otra partida importante son los 597.831,52 euros para Málaga Procultura, al objeto de cubrir los gastos generados en la edición del Festival de Málaga de este año, en concreto, de la sección Spanish Screenings XXL.

Hay 368.872,02 euros para la finalización de las obras del pabellón deportivo de El Cónsul, y 364.313,08 euros para afrontar el pago de la regularización de IVA de los patrocinios impulsados por la sociedad Deportes y Eventos.

Igualmente relevantes son los 590.000 euros que se inyectan para incrementar el presupuesto inicial de 593.388,43 euros previsto para el abono a la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) de los servicios solicitados por la Policía Local de retirada y traslado a depósito de vehículos abandonados en la vía pública.

Según ha explicado en rueda de prensa, el importe de la modificación se financia fundamentalmente con parte del remanente de tesorería, así como sobrantes de actuaciones.

Una vez aprobada por la Junta de Gobierno Local, se llevará al pleno de este mes de septiembre.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha validado el primer expediente de modificación del plan cuatrienal de inversiones del IMV para destinar 30 millones de euros a la ayuda económica para fomentar la construcción de viviendas protegidas en alquiler.