Costco avanza en Málaga: arranca la demolición de los multicines para levantar su hipermercado

La estrategia trazada años atrás para posibilitar la llegada a Málaga del gigante americano Costco sigue cumpliendo etapa.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Málaga a finales del pasado mes de julio, la propiedad del Centro Comercial Málaga Nostrum acaba de poner en marcha la maquinaria de demolición de los antiguos multicines y centro de ocio.

El derribo de estas instalaciones, abiertas parcialmente hasta hace unas semanas, es el paso definitivo para el arranque formal de los trabajos de construcción del hipermercado de Costco.

Así lo confirman fuentes de la propiedad del complejo, que señalan que la pretensión es que esta fase de la operación pueda estar concluida para la próxima Navidad.

Y, superado ese momento, será cuando se ponga la primera piedra del complejo comercial. La idea es que este paso decisivo tenga lugar en las primeras semanas de 2026. Para hacerlo posible, la promotora cuenta con la necesaria licencia desde algo más de dos años.

Atendiendo a ese documento, la inversión prevista en esta fase de la intervención global se estima en 24 millones de euros de presupuesto de ejecución material.

Las instalaciones del hipermercado dispondrán de una planta sótano, de planta baja y de planta primera (sin poder superar los 14,5 metros de altura). Hay proyectadas 640 plazas de parking y la parcela total mide 14.460 metros cuadrados.

Una vez puesto en marcha el contador, unos diez meses de trabajos. Conforme a esta previsión, se mantiene la idea de que pueda abrir sus puertas a finales de 2026 o en el arranque de 2027.

Locomotora de Málaga Nostrum

La llegada de Costco tiene un valor más que significativo no solo para el Málaga Nostrum, sino para la ciudad y la provincia. Así lo entiende la propiedad del complejo, Bogaris, que destaca que se convertirá en una plataforma de exportación "muy potente de productos locales".

El Costco de Málaga no modifica su modelo de explotación. Y esto implica que para poder acceder al mismo habrá que ser socio. Actualmente, la Afiliación Gold Star tiene un coste anual de 36,3 euros, IVA incluido, permitiendo una tarjeta adicional gratis.

Bien es cierto que las ventajas que te permite esta tarjeta son máximas, dado que abren la puerta al cliente ahorrar hasta un 70% en una amplia gama de productos de alta calidad en una amplia gama, desde alimentos frescos hasta artículos de temporada y exclusivos.

A esto se suma el descuento que puede obtener a la hora de llenar el depósito del coche en la gasolinera que Costco también va a tener en el complejo malagueño.

Para hacer hueco a la estación de servicio ya fueron demolidos varios locales en el centro comercial. Según confirman desde Bogaris, la gasolinera podría entrar en servicio antes de que entre en funcionamiento el establecimiento de Costco.

La gasolinera es otra pieza relevante del proyecto y supone una inversión de unos 1,5 millones de euros. De esta cuantía, algo más de 1,1 millones se corresponden con las obras de construcción de las instalaciones, a los que sumar otros 407.330 euros en la demolición ya realizada.

La instalación de suministro de carburantes se emplazará en un solar de 3.703 metros cuadrados e incluirá 9 surtidores, con la posibilidad de ampliar el número de puntos a 12 surtidores en una segunda fase de actuación.