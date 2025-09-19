Asaltaban chalés de madrugada en Málaga: así cayó la banda albanesa del "tour de robos"

La Policía Nacional ha frustrado en Málaga un tour de robos en viviendas que pretendía llevar a cabo de manera inminente una célula criminal de origen albanés.

En una céntrica pensión de la capital malagueña, dos jóvenes de 21 y 23 años han sido detenidos cuando diseñaban “otra incursión delictiva en barrios residenciales”.

Se trata, según los investigadores, de una misma célula "de carácter itinerante" que supuestamente había operado el pasado agosto en la ciudad consumando 11 robos con fuerza en viviendas habitadas.

Los dos investigados han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

La operación ha contado con la participación de agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga, que han seguido de cerca a los sospechosos desde que a mediados de agosto ejecutaran varios robos en chalés situados en las urbanizaciones de El Candado, Guadalmar y Churriana.

Todos los hechos reunían unas características similares que llevaron a los agentes a sospechar de una misma autoría. Así, con las primeras diligencias de investigación, comenzaba la denominada operación Kapak.

Los asaltantes de casas actuaban siempre a altas horas de la madrugada, sin importarles que los moradores durmiesen en el interior.

Utilizaban el escalo para sortear los muros perimetrales de los chalés y, a continuación, forzaban ventanas o puertas con alguna herramienta a modo de palanca. Asimismo, ocultaban sus rostros con pasamontañas.

Eran muy sigilosos

Una vez dentro de la vivienda, los intrusos registraban sigilosamente las estancias en busca de objetos de valor, con predilección por las joyas y el dinero.

No consta en ninguno de los hechos que hubiese enfrentamiento con las víctimas, las cuales no se percataban del robo hasta que se despertaban por la mañana y observaban la casa revuelta.

Las averiguaciones de los agentes les llevaron a identificar a los sospechosos, dos jóvenes de origen albanés. Ambos, tras cometer los robos en Málaga, se habían desplazado a la costa de Levante.

El objetivo era dejar enfriar la costa malagueña para una nueva gira de robos en la provincia, los asaltantes fueron localizados por los investigadores el pasado 8 de septiembre en una céntrica pensión de la capital malagueña.

Todo hace indicar, según la investigación, que ultimaban los detalles para un "nuevo tour delictivo".