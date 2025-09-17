La Junta retoma la construcción del centro de salud de Gamarra: se viene prometiendo desde hace décadas

Más de tres años después de que la Junta de Andalucía recuperase con los vecinos del distrito de Bailén-Miraflores el compromiso de construir el centro de salud de Gamarra, la Consejería de Salud pone en marcha el procedimiento para adjudicar la redacción del proyecto constructivo.

La buena nueva, sin embargo, no es completa. Porque para poder ver hecho realidad el documento base previo a la ejecución material del edificio habrá que esperar muchos meses.

En concreto, de acuerdo con los datos oficiales, este servicio va a tener un coste de 301.816 euros, con un plazo de elaboración de 18 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 17 de octubre para presentar sus ofertas.

Según la información recogida en el expediente de contratación, el proyecto toma como punto de partida el proyecto básico redactado por Ordaz Estudio de Arquitectura S.L.P., que fue fruto de un concurso que data de septiembre de 2011.

Se da la circunstancia de que ese contrato inicial fue rescindido el 19 de febrero de 2014, no llegándose a redactar el proyecto de ejecución.

Atendiendo a las previsiones iniciales, el coste estimado de esta infraestructura rondará los 5,3 millones de euros, permitiendo la atención directa de unos 7.000 vecinos.

En cuanto al equipamiento, la idea es que disponga de 18 consultas, 16 de ellas de medicina familiar y 2 de Pediatría.

A estos espacios hay que sumar, entre otros, una sala de lactancia, otra de cirugía menor y una de educación sanitaria.

Habrá unidad docente de medicina familiar con cinco despachos, recepción, zona de personal, sala de reuniones y una unidad de apoyo al Distrito Sanitario con dos consultas y 14 despachos.