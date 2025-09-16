Viajar en el Metro de Málaga será más rápido: dos nuevos trenes reducen la espera en hora punta

El Metro de Málaga acaba de recibir luz verde para poder sumar dos nuevos trenes a la circulación comercial. El impacto sobre el servicio ordinario de esta incorporación va a ser clave, por cuanto permitirá mejorar la frecuencia de paso en hora punta.

De acuerdo con los datos aportados este martes por la Junta de Andalucía, la autorización se produce después de que las dos nuevas unidades hayan superado todas las pruebas dinámicas.

Con este paso, el suburbano pasa a disponer de una flota de 20 trenes, a la espera de culminar el proceso de pruebas y autorización de la tercera y última unidad adquirida.

Esta mayor disponibilidad de material móvil hace que el metropolitano mejore el intervalo de paso establecido en las franjas de hora punta de los días laborables pasa a ser de 4 minutos y 45 segundos. Son 15 segundos menos que el horario anterior.

Para la consejera de Fomento, Rocío Díaz, esta nueva oferta de servicio con mejores frecuencias "refleja el permanente compromiso de la Junta y de la sociedad concesionaria con la mejora en la calidad del servicio".

Con esta mejora en la oferta de servicios en días laborables, el Metro proporcionará a sus usuarios un intervalo de paso de 4 minutos y 45 segundos entre las 7.30 horas y las 9.45 horas de la mañana, y entre las 13.00 y las 15.00 horas de la tarde. Estos intervalos coinciden con las franjas horarias de mayor demanda.

Hay que recordar que Metro de Málaga adquirió tres trenes nuevos, fabricados por CAF y pertenecientes a la serie Urbos 100. Estos trenes llegaron a las instalaciones del suburbano entre junio y julio del presente año, iniciándose el proceso de pruebas dinámicas para las dos primeras, que se recibieron en junio.

La adquisición supone una segunda ampliación de la flota hasta los 21 trenes. La misma se ha anticipado ante la favorable evolución de la demanda de viajeros en el ferrocarril metropolitano desde su llegada al Centro.

De hecho, en el año 2024 transportó a 18,25 millones de usuarios, un 34,2% más que en el año anterior. Y en el primer semestre del presente año, la demanda de viajeros se ha situado en 9,67 millones de usuarios, un 7,66% más que en el mismo periodo de 2024.