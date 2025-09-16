Torres, viviendas de lujo y hotel: la gran transformación de El Bulto apenas suscita contestación vecinal en Málaga

La ambiciosa transformación que se cierne sobre los terrenos de El Bulto viene siendo objeto de controversia y contestación política en los últimos meses.

Dos de los grupos de la oposición municipal, PSOE y Con Málaga, han cargado duramente contra la decisión del equipo de gobierno del PP de ir adelante con esta operación de la mano de un agente privado y de que sobre los suelos situados junto al ferrocarril del puerto se planifique un gran desarrollo residencial.

Sin embargo, esta controversia apenas se ha dejado plasmada en el periodo de información pública al que, durante las últimas semanas, ha sido sometido el concurso activado mediante la figura del agente urbanizador.

La realidad objetiva es que el proceso, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga de fuentes municipales, apenas ha sido objeto de seis alegaciones (la cifra puede aumentar si se han registrado en otros entes). Una cifra ciertamente reducida si se tiene en cuenta la potencia del proyecto, al que aspiran Sierra Blanca Estates; Urbania y Guamar, y el estudio de José Seguí.

Una vez alcanzado este punto del procedimiento, es de suponer que las observaciones formalizadas serán contestadas en tiempo y forma, permitiendo el avance natural del trámite hasta la selección definitiva de la propuesta ganadora.

Sea cual sea el agente elegido, la actuación supondrá un antes y un después para una pieza estratégica de esta nueva centralidad urbana.

Así queda demostrado al analizar las tres propuestas de desarrollo de una pastilla de unos 47.000 metros cuadrados, donde el planeamiento vigente permite 179 viviendas de renta libre y 82 VPO, que serán usadas, en su mayoría, para realojo de los vecinos de la zona.

Sierra Blanca Estates acude a la pugna con el aval del estudio Zaha Hadid; la unión integrada por Urbania y la constructora Guamar cuenta con los diseños de Morph y la participación de CAI y la UMA, y hay tercera propuesta del arquitecto José Seguí.

Sierra Blanca Estates

La apuesta de la promotora marbellí, vinculada tradicionalmente a proyectos residenciales de lujo, pasa por levantar una torre de planta baja más 22 alturas que acogerá 153 viviendas de renta libre diseñadas por el estudio de Zaha Hadid.

De acuerdo con el contenido de la iniciativa, la edificación en altura se situaría donde actualmente está Cottolengo, que sería trasladado a una nueva construcción.

Con la nueva ordenación se da forma a una gran manzana dotacional interior de 21.055 metros cuadrados, donde el Ayuntamiento dispondría de dos parcelas.

En cuanto a las VPO, estarán localizadas en dos edificios de planta baja más nueve alturas. Entre las afectaciones más claras está el desmantelamiento del campo de fútbol situado junto al colegio, que daría paso a un aparcamiento soterrado con plazas de uso público y privado. Sobre el mismo se realizaría un nuevo campo de fútbol.

Urbania-Guamar

Lejos del modelo de Sierra Blanca, esta propuesta apuesta por alturas más moderadas en las edificaciones. Bautizada con el nombre de Invisible, genera un menor impacto visual sobre el entorno.

En su caso, Cottolengo se mantendría en su actual localización. Se prevén tres edificios, con aparcamientos bajo rasante.

Una de ellas alcanzaría las 10 plantas, con forma circular. Llama la atención el diseño, en el que las terrazas de las diferentes plantas van decreciendo para generar un efecto de espiral. El inmueble daría cabida a viviendas libres y VPO.

Hay otro inmueble de baja más 10 plantas para viviendas libres, un tercer bloque de planta baja más ocho para equipamiento dotacional, en la que la Fundación Unicaja tendría un especial protagonismo.

En esta tercera construcción, se destaca en la documentación, se plantea un proyecto de viviendas protegidas bautizado como Salta.

En el mismo se ofrecería a los usuarios unos pisos amplios dotados con zonas comunes de trabajo compartido, piscina, huerto, lavandería, zona deportiva e incluso área de mascotas… En total, prevé habilitar unas 180 viviendas de renta libre y 140 de protección oficial.

José Seguí

El modelo de Seguí para El Bulto es el más ambicioso en cuanto a alturas. En concreto, plantea una torre de 27 plantas dedicada a un hotel. La cota de este inmueble alcanzaría los 102,9 metros y se levantaría donde ahora está Cottolengo.

El establecimiento de lujo proyectado tendría 300 habitaciones y estaría conectado con una pasarela peatonal sobre el paseo de Antonio Machado con los edificios comerciales del futuro puerto deportivo previsto en la plataforma portuaria de San Andrés.

Según la documentación, el hotel daría cabida a salones de congresos y un restaurante de doble altura en sus últimas plantas. Asimismo, contaría con unos 4.440 metros cuadrados construidos para oficinas y un helipuerto en su cubierta para que los clientes puedan desplazarse al aeropuerto.

El desarrollo de este proyecto necesitaría la modificación del planeamiento, ya que se sale del uso residencial actualmente permitido sobre el terreno. No obstante, propone un edificio de planta baja más seis para las 84 VPO establecidas.