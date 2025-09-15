Extraordinario hallazgo en el Centro Histórico de Málaga: parte de un altar romano oculto junto a la iglesia del Sagrario

Los trabajos que se vienen realizando en las últimas semanas en la iglesia del Sagrario, en pleno Centro de Histórico Málaga, han permitido un extraordinario hallazgo arqueológico.

Así lo ha confirmado este lunes la Diócesis de Málaga, responsable de la intervención. En una información oficial han indicado que el equipo de especialistas dirigido por Juan de Dios Ramírez ha localizado en la zona de la cripta un ara de altar que, según las primeras indagaciones, podría datar del siglo III.

"Hemos documentado una serie de estructuras romanas de época bajo-imperial a base de muros de sillares y pavimento asociado y, junto a uno de ellos, hemos documentado esta pieza directamente vinculada a la religiosidad romana", ha explicado Ramírez.

Pese a que la posición en la que se ha descubierto dificulta la lectura del texto epigráfico, se puede ver que está muy bien conservado, precisa el arqueólogo.

Otra imagen del ara del altar encontrado. Diócesis de Málaga

Ramírez ha indicado que una vez sea transcrito, se podrá confirmar a qué alude el texto. "Si alude a ese propio templo o es otro tipo de oración; pero sí nos está marcando ya un espacio eminentemente religioso", ha añadido.

La pieza tiene un gran volumen. De acuerdo con los primeros cálculos, la pieza puede pesar alrededor de los 200 kilogramos, por lo que no es fácil de trasladar.

Esto hace suponer a los investigadores que, "aunque aparezca volcada, estará prácticamente en su sitio original. Se trataría de un objeto religioso que podría datarse en torno al siglo III".

"Podría ser un templo inicialmente pagano, de época romana, y habría que ver si tiene una evolución a un templo cristiano, pues en torno a los siglos IV y V ya se va adaptando a esa religión, como pudimos comprobar con los materiales que nos salieron en otras intervenciones asociadas a esos niveles", añaden.

El siguiente paso, según Ramírez, será estudiar la forma de extraer con suficiente seguridad esa pieza.

Una vez extraída, se procederá a su limpieza y a la transcripción para continuar con el resto de sondeos que se vienen realizando para realizar las inyecciones necesarias para evitar el progresivo deterioro del templo.