El PP critica que Sánchez y Montero visiten Málaga "con las manos vacías de proyectos e inversiones"

La llegada este domingo a Málaga por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para participar en un mitin del PSOE, ha provocado las críticas del PP de Málaga, en "una visita con las manos vacías otra vez de proyectos e inversiones para esta provincia y para Andalucía".

El coordinador general del PP malagueño, Cristóbal Ortega, ha reprochado al Ejecutivo socialista que "den por amortizada a una provincia como Málaga, que lidera el crecimiento poblacional en nuestro país y que es pujante".

Minutos antes del mitin, Sánchez y Montero han visitado también una promoción de vivienda asequible en el sector Universidad. "Vienen a un acto de partido, se hacen la foto y se llevan el dinero a otros territorios para pagar a los socios que les mantienen en el poder", ha criticado Ortega.

El dirigente popular ha advertido de que "el abandono inversor" de Málaga es "un hecho consolidado", ya que, según ha expuesto, tras siete años en los que "el PSOE no ha liderado ni un solo proyecto nuevo en esta provincia; todo lo contrario", ha apostillado.

Al respecto, ha afeado al Ejecutivo socialista su "inacción" en materia de movilidad y agua, o su negativa a impulsar un plan especial de seguridad ante la escalada de violencia en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar que recogen los datos del Ministerio del Interior.

Ortega también ha criticado "la cobardía de los socialistas malagueños", que actualmente "hacían la ola a Sánchez y Montero en un acto de partido para promocionar a la candidata socialista a la Junta, la misma que durante su etapa en el Gobierno andaluz nos dejó a la cola del país en camas por habitante y que expulsó a más de 7.700 profesionales sanitarios".

Asimismo, el coordinador general del PP malagueño ha cargado contra "el abandono" del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda, preguntando a los socialistas "dónde están las 10.000 VPO que prometieron a los malagueños durante la campaña electoral de Dani Pérez para las municipales o las 240.000 que Sánchez ha venido prometiendo a los españoles en estos siete años".

En este marco, ha cuestionado a Montero su promesa de dar prioridad a la vivienda si llega a ser presidenta de la Junta, "cuando durante 20 años los socialistas apenas hicieron 90 viviendas protegidas en Málaga, frente a las más de 5.300 que construyó y entregó el Ayuntamiento de la capital".

Ortega ha apuntado que el actual mandato municipal finalizará "con otras 5.000 viviendas impulsadas para los malagueños", recordando que los ayuntamientos del PP promueven actualmente en torno a 10.000 VPO en la provincia, frente al "papel mojado" del Gobierno.