La Alcazaba de Málaga se prepara para brillar de noche: visitas nocturnas en 2026

El Ayuntamiento de Málaga trabaja en una importante novedad en la visita a uno de sus principales monumentos históricos: la Alcazaba.

Pese a los problemas de conservación del espacio, la Alcazaba, junto al Castillo de Gibralfaro, es el espacio cultural más visitado de la capital de la Costa del Sol.

En el interés por enriquecer la experiencia, el área de Cultura trabaja desde hace meses con la Consejería de Cultura para impulsar un nuevo proyecto de iluminación que permita abrir el monumento a los visitantes en horario nocturno.

A la espera de próximos avances, la idea que maneja la concejala del Área, Mariana Pineda, es que esto sea posible a lo largo de 2026.

Para lograr este objetivo, Cultura espera tener a lo largo de octubre el visto bueno de la Junta de Andalucía, que ha de informar favorablemente de la propuesta. Desde ese momento, estará en disposición de poner en marcha la licitación de las obras.

A ojos de Pineda, la instalación de esta iluminación mejorará con creces la visibilidad del monumento y la experiencia de la que podrán disfrutar los visitantes.

Posible limitación de aforo

Resulta llamativo este paso adelante cuando el propio Consistorio abre la puerta ahora a establecer aforos máximos de visitantes a sus principales monumentos, caso de la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro.

Así lo confirmó Pineda, quien informó de la intención de su departamento de avanzar en "estudios de público" mediante los que establecer la necesidad o no de adecuar el número de visitantes que reciben estos espacios.

Pineda apuntó que lo que se busca es seguir el camino ya trazado por Procultura para los teatros y cines municipales.

"La idea es tener en 2026 una primera fase de información, al tiempo que se dará formación a las personas que atienden a los visitantes", expuso la edil, quien habló también de trabajar en un programa de ejecución en el que se analicen las posibles políticas de reducción de visitas "para la buena circulación y conservación de los museos, monumentos, bibliotecas".

De acuerdo con los datos manejados por el Consistorio, en los primeros seis meses del año han sido 1.195.533 personas las que han visitado el conjunto de la Alcazaba y Gibralfaro.