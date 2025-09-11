Málaga ya pone fecha a la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo: todos los detalles del proyecto

La ambiciosa transformación del Paseo Marítimo de Pedregalejo ya tiene fecha de inicio. El Ayuntamiento de Málaga ha informado este jueves de que el arranque de las obras se producirá en la primera quincena de octubre.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 5,7 millones de euros y un plazo de 10 meses, afecta al tramo del paseo que se extiende entre los Baños del Carmen y el arroyo Jaboneros.

El proyecto, ejecutado por la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea S.L., busca ganar espacio para la ciudadanía, mejorar el tránsito peatonal, ampliar los accesos a la playa, instalar pérgolas y bancos, uniformar la pavimentación y renovar todas las infraestructuras existentes, incluyendo la instalación de una nueva estación de bombeo de aguas residuales.

Dos fases de obra para minimizar molestias

La intervención se desarrollará en dos fases. La primera, con una duración estimada de ocho meses, se llevará a cabo de manera simultánea en cuatro sectores del paseo:

Plaza del Varadero (Astilleros): zona de acopio e inicio de trabajos hacia el este, garantizando siempre la accesibilidad de residentes.

Plaza del Ancla: instalación de la nueva EBAR y trabajos de demolición y movimiento de tierras.

Calle Venezuela: mejora del drenaje mediante la técnica de hinca, minimizando interrupciones en accesos rodados.

Plaza Las Palmeras: zona de acopio del sector este y ejecución progresiva de pavimentaciones y demoliciones, manteniendo pasillos peatonales.

La segunda fase incluirá el pavimentado final y los acabados, con el objetivo de consolidar el paseo como un espacio más amplio y accesible para todos.

Accesibilidad garantizada para vecinos y hosteleros

Durante la obra, se habilitarán pasillos peatonales y rutas alternativas para garantizar el tránsito, y los accesos a viviendas estarán protegidos en todo momento.

Los hosteleros podrán, cuando las condiciones lo permitan, usar provisionalmente parte del espacio de terrazas para mantener el servicio.

Además, se creará una mesa de seguimiento de las obras para informar periódicamente a vecinos y comerciantes y resolver incidencias.

Más allá de los ajustes que puedan realizarse, se prevé un impacto severo sobre la actividad de los bares y restaurantes de la zona. Según los datos oficiales, en todo el paseo hay del orden de 30 negocios con terrazas, que vienen a sumar del orden de 2.360 metros cuadrados.

Rediseño urbano y espacio público

El proyecto contempla la supresión de las diferencias de cotas del paseo, la reordenación de terrazas y kioscos, la instalación de pérgolas de 4,25 metros de altura, nuevos bancos tipo tumbona y accesos más amplios a la playa, con rampas y escalones de gran formato.

La plaza de Las Palmeras será remodelada, manteniendo estacionamiento para residentes y ganando espacio peatonal, mientras que la grada entre la plaza Julián Almoguera y Las Palmeras se convertirá en un espacio más diáfano para actividades culturales como el cine de verano.

En cuanto a jardinería, se mantendrán especies existentes como palmeras y se incorporarán nuevos pinos y arbustos en distintos puntos del paseo, garantizando un entorno verde y agradable.

El paseo contará con nuevas tuberías, sistemas de riego y red de aguas pluviales, así como luminarias LED distribuidas estratégicamente: iluminación enterrada para accesos a la playa y la nueva grada, proyectores sobre postes en zonas amplias y luces fijadas a fachadas en pasajes estrechos.