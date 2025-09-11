De cortijo histórico a incubadora de vanguardia: Málaga avanza en la ampliación de La Píndola

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su apuesta por reforzar la red de apoyo al emprendimiento.

Y lo hace adjudicando los trabajos que van a permitir ampliar la Incubadora de Empresas Promálaga La Píndola, un singular proyecto que conjuga la recuperación de una antigua hacienda rural con la arquitectura contemporánea y la sostenibilidad energética.

De acuerdo con la documentación oficial, el proyecto ha sido contratado a la empresa Construcciones T. Arjona, la única que se ha presentado, por un valor de 1.694.000,01 euros (IVA incluido). La formalización del acuerdo deberá ratificarse antes del 24 de octubre próximo.

Conforme a las condiciones del procedimiento, las actuaciones previstas tienen un plazo de 14 meses. Atendiendo a este calendario, la intervención podría ser una realidad en la parte final de 2026.

Ubicada en la ladera del Cerro de la Píndola, la finca, de origen agrícola y ganadero, ya fue rehabilitada parcialmente en 2012 tras décadas en estado de ruina.

Ahora, el Ayuntamiento lanza un ambicioso plan de ampliación que añade 482 metros cuadrados de nueva edificación y una marquesina fotovoltaica de 1.131 metros cuadrados sobre el aparcamiento exterior.

El antiguo cortijo, típico de las casas rurales andaluzas de principios del siglo XX, conservaba elementos singulares como muros originales, un horno de cocina y un arco de fábrica que serán puestos en valor en esta segunda fase de intervención.

El diseño, firmado por el equipo de arquitectos Kusha Ghoreishi y Levante y Terral Arquitectos, busca recuperar el espíritu de la hacienda original con un patio central como eje vertebrador del conjunto.

Este nuevo ágora multifuncional actuará como espacio de descanso, jardín, área expositiva y punto de encuentro para los emprendedores.

La nueva arquitectura mantendrá las crujías principales del cortijo y las cubiertas ligeras de madera. El nuevo volumen alcanzará una altura máxima de siete metros y se distinguirá por una celosía cerámica en fachada que tamizará la luz natural.

Además, la comunicación interior se abrirá mediante grandes arcos al patio, mientras que al exterior la volumetría conservará un lenguaje más sobrio y regular.

Energía solar y accesibilidad

Junto a la ampliación edificatoria, el proyecto contempla la mejora del acceso a la incubadora desde el aparcamiento y la instalación de una gran pérgola solar que cubrirá el estacionamiento exterior.

Esta marquesina estará compuesta por cerchas metálicas modulares y paneles solares, permitiendo una gestión flexible de la generación energética.

La actuación se desarrolla sobre una parcela de más de 10.000 metros cuadrados ubicada en el sistema general SG-SUP.T17 (La Píndola), en una zona con gran valor patrimonial donde se encuentran las históricas captaciones hidráulicas de la Culebra y Almendral del Rey, datadas en el siglo XVI.

Actualmente, Promálaga La Píndola acoge a seis emprendedores de sectores como el diseño, la comunicación, la creatividad artística y la psicología.

Con la ampliación, se busca consolidar y expandir esta incubadora especializada en economía creativa, manteniéndola como parte de la Red Municipal de Incubadoras del Ayuntamiento de Málaga.