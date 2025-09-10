El PSOE de Málaga llevará a la Fiscalía Anticorrupción "las irregularidades" del aparcamiento de Pío Baroja

La polémica construcción del aparcamiento municipal Pío Baroja, en la zona Este de Málaga, sigue creciendo. Muestra de ello es que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha anunciado este miércoles que va a llevar a la Fiscalía Anticorrupción "las graves irregularidades detectadas en la construcción del aparcamiento de Pío Baroja".

El paso adelante se produce después de que se haya conocido un informe en el que se "reconocen sobrecostes millonarios, pagos contradictorios e importantes dudas sobre la gestión de la obra".

Todo ello, a juicio de los socialistas, muestra "una presunta trama corrupta para cobrar sobrecostes de la obra, con enchufados a dedo, falsificación de firmas e informes periciales hechos a medida", según han afirmado.

Pérez ha valorado que en el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) convocado para este viernes "sólo se ha facilitado un informe que reconoce una desviación de 525.000 euros, pero se ocultan otros dos informes que, según se recoge en el propio dictamen presentado a modo de informe, podrían elevar el desfase económico".

"Estamos hablando de más de dos millones de euros que pueden haber salido del bolsillo de los malagueños y malagueñas sin justificación clara", ha criticado el dirigente de los socialistas malagueños, para quien "lo más grave es que el alcalde oculta deliberadamente esa información al consejo de administración para tapar la magnitud del escándalo".

Asimismo, ha subrayado que el dictamen técnico confirma "pagos con precios contradictorios, posibles valoraciones dudosas y errores de medición graves que inflaron artificialmente las certificaciones de obra".

"Se contabilizaron 106 días de paralización de la obra cuando en realidad solo eran 45. Se aceptaron mediciones de excavación que duplicaban lo realmente ejecutado", ha criticado Pérez, al tiempo que ha agregado que "se ha firmado una liquidación final que en realidad es provisional, un cierre en falso que pretende disfrazar las cuentas para que no se fiscalizara la obra".

El informe habla, según los socialistas, de "sobrecostes" con partidas "infladas en un 50% del presupuesto final" y de una liquidación "en falso". "No lo decimos solo nosotros, lo reconoce los informes independientes encargados por Smassa", ha señalado, antes de advertir de que "no vamos a permitir que se blanquee un posible desfalco millonario con dinero público".

"Se falsificó la firma de una técnica municipal porque no quería avalar informes ilegales, se contrató a dedo a un técnico externo para suplantarla, se encargaron peritajes con dudosos informes para rebajar los sobrecostes y se nos ocultó información a los consejeros", ha asegurado.

Para el portavoz socialista, hay "responsabilidades políticas ineludibles", y que "el gerente dimitió, pero aquí las decisiones se tomaban bajo la presidencia del alcalde y con la participación de los concejales de Movilidad y Hacienda".