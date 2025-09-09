Málaga, a la espera del resultado de los análisis del Parque de Huelin: "La gente en redes crea alarmas innecesarias"

Málaga sigue a la espera de conocer la causa de la muerte de una veintena de aves en el Parque de Huelin. Desde la Junta de Andalucía, han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que no hay novedades respecto a los análisis ni una fecha prevista para los resultados, al igual que el alcalde de Málaga, que ha apelado a esperar el tiempo necesario "que será poco".

Pero el regidor ha manifestado en una entrevista con Ser Málaga que lo más probable es que se trate de gripe aviar como la que están viviendo en Sevilla. Sin embargo, el alcalde llama a la calma y ha explicado que, en su opinión, "no hay riesgo" para las personas.

La analítica se está haciendo, ha dicho, en Madrid y cree que los tiempos de espera no dependen del Ayuntamiento de Málaga, aunque haya quien le haya acusado de falta de transparencia en los últimos días. "La gente en redes sociales está creando una alarma innecesaria, a veces con una irresponsabilidad enorme", ha manifestado.

De la Torre pone toda su confianza en el equipo de medioambiente, que define como "muy bueno" ya que "funcionan muy bien" y "trabajan con profesionalidad. Al ser cuestionado sobre el cuidado del parque y más concretamente del agua, el primer edil ha incidido en que los análisis de calidad que hace el propio Ayuntamiento salen bien, a la espera de conocer los resultados de Madrid.

"No podemos evitar una epidemia de gripe aviar en el caso de que lo sea. Eso se transmite de unos a otros. Cuando aparecen muertos, se retiran y se analiza la mortandad. Una epidemia es incontrolable para un Ayuntamiento, para un país y para un gobierno. Es algo difícil y más en las aves, que se mueven por el aire", ha declarado.

"Aquí hay que esperar el tiempo necesario, que será poco, a que las autoridades sanitarias digan qué es lo que es y qué riesgo hay. Estimo que no hay ninguno, en mi opinión, sin ser autoridad sanitaria, lo dejo claramente dicho", ha sentenciado al respecto.

Y cuestionado por el hecho de que trabajadores de la empresa concesionaria hayan presentado supuestos síntomas vinculados a una posible gripe aviar, ha defendido que los casos de transmisión a personas "son mínimos": "Es más, lo que yo he sabido de este tema es que se puede crear algún riesgo de transmisión mínima de efectos cuando el ave está viva, pero no cuando está muerta. Eso dicen los expertos".

También y preguntado por el particular, el alcalde ha dicho que "en caso de que haya habido retraso" en la información de la aparición de aves muertas por parte de la empresa concesionaria al Ayuntamiento, "lo veremos y le pediremos explicaciones".