Un vecino de Málaga va a pescar al espigón de la Misericordia y alucina: "¡He cogido una rata!"

El espigón de la playa de la Misericordia es normalmente uno de los puntos favoritos de los pescadores aficionados para lanzar su caña y hacerse con ejemplares del mar, aunque hace unos días uno de ellos se llevó la sorpresa de que el animal que había atraído el anzuelo no tenía precisamente escamas, sino pelo y cola delgada.

El pescador había cogido accidentalmente una rata, como la usuaria @pauladgara ha captado en un vídeo que ya acumula casi 300.000 visualizaciones en TikTok. En el vídeo se ve cómo la rata muerde el anzuelo quedando suspendida de la caña, para la sorpresa de todos los presentes.

El vídeo, que se ha viralizado, se ha llenado de comentarios de todo tipo. Aunque la mayoría de los mensajes están protagonizados por emoticonos riéndose, otros muestran pena por la rata y otros, por el pescador. "A ver quién retira el anzuelo ahora", dice un usuario en tono sarcástico.

@pauladgara un pescador pesca por accidente una rata cuando esta muerde el anzuelo en el espigon de malaga la misericordia ♬ sonido original - pauladgara

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Málaga publicó que iba a gastar 904.035 euros en luchar contra la plaga de roedores, artrópodos, mosquitos o avispas en los tres próximos años en Málaga capital. Así, adjudicó un nuevo contrato a la empresa Lokimica por ese importe, a razón por tanto de algo más de 300.000 euros anuales con el IVA incluido.

Este nuevo servicio, explicaron, incluye actuaciones periódicas como a demanda de los propios ciudadanos si ven una proliferación de plagas en cualquier parte de la ciudad. El Consistorio precisó que ha aumentado de forma considerable la inversión anual, pasando de 183.000 euros a los 300.000 mencionados. Responde así a las críticas de numerosos vecinos que están alertando de la presencia de ratas, cucarachas, mosquitos y otro tipo de insectos en la ciudad.