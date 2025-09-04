Colectivos vecinales denunciarán en la Fiscalía de Medio Ambiente la muerte de aves en el parque del Oeste

Representantes de 13 colectivos vecinales y medio ambientales presentarán mañana viernes un escrito a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga para exigir una "investigación rigurosa" por la aparición de 20 aves muertas en el Parque del Oeste.

Estos colectivos reclaman "una explicación oficial, racional y creíble sobre lo acontecido" y acusan de inacción a los técnicos municipales.

"Parece evidente que, a diferencia de otros servicios municipales que se refuerzan en verano, eso no sucede con el departamento de Parques y Jardines. Por ello denunciamos la situación para que esto no se repita", indican.

En el documento que será entregado a la Fiscalía aseguran que "hemos solicitado en distintas instancias municipales explicaciones sobre la aparición en el Parque del Oeste de diferentes aves muertas en el estanque del parque, fruto del deplorable estado en el que se encontraba el mismo, con escombros, basura, falta de limpieza y una evidente eutrofización de las aguas estancadas agravada por las elevadas temperaturas de esta última quincena de agosto".

Los vecinos denuncian que "las repetidas llamadas a los servicios municipales no han servido de nada y durante días, hemos visto a las aves convulsionar y agonizar, sin que operarios municipales acudieran ni se acometiera ninguna actuación al respecto".

En Sevilla han aparecido aves muertas por gripe aviar y estos colectivos reclaman que "se hagan los análisis que correspondan y que haya transparencia en la información que exigimos al equipo de gobierno municipal, después de que se analicen los restos de las aves muertas y los detritos acumulados en los estanques".

El Ayuntamiento de Málaga informó ayer que cerraba el parque del Oeste y que han enviado muestras de las aves muertas y del agua estancada al laboratorio del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía para saber si se trata de un caso de gripe aviar, que aún no está confirmado.