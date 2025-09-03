Cae el ladrón del patinete en Málaga: jugaba al despiste en las gasolineras de Ciudad Jardín y Teatinos

El ladrón del patinete, que había pasado el verano sustrayendo móviles y otros objetos de valor al descuido principalmente en gasolineras de puntos como Ciudad Jardín, La Virreina o Teatinos, ha caído. La Policía Nacional ha detenido a este varón de 48 años al que se le atribuyen cuatro delitos de hurto y uno de estafa.

Al parecer, agentes de la Policía Nacional recibieron en junio la primera denuncia. El grupo de investigación de la Comisaría del Distrito Norte se puso manos a la obra para seguir la pista de este "descuidero" que se movía en patinete y que habría perpetrado a lo largo del verano varias sustracciones de pertenencias.

Conforme más denuncias iban llegando a comisaría, los agentes, a través de la descripción de las características físicas y el modo de delinquir, estaban cada vez más cerca de dar con el nombre y apellidos del autor, que tenía cierta predilección por las gasolineras.

El ladrón aprovechaba un momento de descuido de las víctimas, al ausentarse estas del vehículo -dejándolo abierto por un momento- para pagar el repostaje o al ir a lavar el auto, y sustraía los efectos de valor que hallaba a la vista. Una vez con el botín en su poder, el intruso huía rápidamente en patinete.

Además, el detenido había utilizado tarjetas bancarias sustraídas a las víctimas para realizar compras en comercios de la capital malagueña. Fue un informe fisonómico, en colaboración con la Policía Científica, el que fue clave para dar con la identidad del sospechoso.

Pero por si fuera poco,en pleno dispositivo de búsqueda del investigado, este volvía a las andadas y asaltaba el pasado 24 de agosto por la espalda a una joven, arrebatándole de la mano su teléfono móvil, en la calle Parménides.

Los gritos de auxilio de la chica alertaron a unos ciudadanos que salieron en su ayuda y dieron alcance al sospechoso, reteniéndolo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.