Aparecen 20 aves muertas en el Parque de Huelin de Málaga en unos días: el Ayuntamiento ha abierto una investigación

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que está investigando la aparición de una veintena de aves muertas en el parque de Huelin y en el entorno de este durante el pasado fin de semana, de la que ha tenido constancia a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental

Para esta tarea el Consistorio ha contactado a la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz y que, según han señalado desde el Gobierno local en un comunicado, "no había informado de los hechos".

Tras ser requerida por parte del Consistorio, la entidad procedió a la retirada de los ejemplares muertos, concretamente gaviotas y patos, sin que se hayan registrado nuevos casos en las últimas horas. Una vez retirados, estos ejemplares fueron trasladados a la Junta de Andalucía, como administración competente del control de aves, para determinar las causas de la muerte.

Por último y en paralelo, el personal del Servicio de Vigilancia Sanitario-Ambiental del Ayuntamiento de Málaga ha tomado muestras del agua, que también han sido enviadas a la Junta para su análisis.

En Sevilla

Cabe recordar que en Sevilla, el Ayuntamiento ha confirmado que hasta 68 gansos han muerto en la laguna del Parque del Tamarguillo por gripe aviar. Esos han sido los primeros resultados de las pruebas realizadas a las aves, que han fallecido en el plazo de una semana. Los primeros 20 ejemplares aparecieron sin vida el pasado martes. El sábado se unieron otros 42 al recuento y este martes han aparecido otros seis animales muertos.