Aparecen 20 aves muertas en el Parque de Huelin de Málaga en unos días: el Ayuntamiento ha abierto una investigación
Son gaviotas y patos y una vez retirados no se han registrado casos nuevos, según han informado desde el Consistorio. Los ejemplares están en manos de la Junta para determinar las causas de su fallecimiento.
El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que está investigando la aparición de una veintena de aves muertas en el parque de Huelin y en el entorno de este durante el pasado fin de semana, de la que ha tenido constancia a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental
Para esta tarea el Consistorio ha contactado a la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz y que, según han señalado desde el Gobierno local en un comunicado, "no había informado de los hechos".
Tras ser requerida por parte del Consistorio, la entidad procedió a la retirada de los ejemplares muertos, concretamente gaviotas y patos, sin que se hayan registrado nuevos casos en las últimas horas. Una vez retirados, estos ejemplares fueron trasladados a la Junta de Andalucía, como administración competente del control de aves, para determinar las causas de la muerte.
Por último y en paralelo, el personal del Servicio de Vigilancia Sanitario-Ambiental del Ayuntamiento de Málaga ha tomado muestras del agua, que también han sido enviadas a la Junta para su análisis.
En Sevilla
Todos ellos estaban en la misma laguna del Parque del Tamarguillo. Las instalaciones fueron cerradas el mismo martes como medida de prevención para esclarecer las causas del suceso. Así, la Consejería de Agricultura ha confirmado este lunes la presencia de gripe aviar en todas estas aves. Ha sido después de enviar las muestras al laboratorio de referencia de Algete, que depende del Ministerio de Agricultura.
Ahora mismo, se espera conocer el resultado definitivo para conocer si se trata de una variante de alta o baja virulencia. Mientras que en Málaga también se encuentran a la espera de más detalles sobre el fallecimiento de estas aves.