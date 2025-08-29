Detenido en Málaga por lesionar a un policía al darse a la fuga: chocó un vehículo robado con el coche patrulla

La Policía Local ha detenido esta madrugada en Málaga capital a un hombre que el pasado 27 de agosto se dio a la fuga tras ser interceptado por conducir de forma negligente en el parque empresarial Guadalhorce, provocando además lesiones a un agente durante la huida.

Según informaron fuentes municipales, el individuo circulaba de manera irregular por la zona cuando los agentes le dieron el alto. Sin embargo, hizo caso omiso a las señales policiales e inició la huida, llegando a colisionar contra el vehículo oficial. Como consecuencia, uno de los agentes resultó herido leve en una mano.

Tras el impacto, el conductor abandonó el coche —que figuraba como sustraído— y emprendió la huida a pie, recorriendo varias calles del polígono y saltando una valla para ocultarse en unas naves industriales, logrando entonces escapar de la acción policial.

Finalmente, en la noche de ayer, el mismo hombre fue localizado de manera casual por una patrulla, que procedió a su identificación y detención para su puesta a disposición judicial.

Sobre el arrestado constan varias reclamaciones judiciales relacionadas con la presunta comisión de otros hechos delictivos.