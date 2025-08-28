Detenido en una playa de Málaga capital tras causar seis incendios en la provincia este verano

Dentro de su caravana, tranquilo y en una playa de Málaga. Así arrestó a la Guardia Civil al presunto autor de seis delitos de incendios forestales ocurridos en varias localidades de la provincia de Málaga este verano.

El hombre, que ya se encuentra en prisión, habría provocado un total de seis incendios desde el 2 de julio hasta el 24 de agosto en zonas de alto valor ecológico de los términos municipales de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y tres de ellos en Alhaurín el Grande.

Los incendios fueron catalogados como conatos ya que fueron avistados rápidamente por agentes de medioambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del Infoca por lo que se evitó que se propagaran y causaran mayores daños, ya que se prendía fuego en zonas cercanas a grandes masas arbóreas y núcleos urbanos.

Tras ser apagados, la Guardia Civil inició las pertinentes gestiones para el esclarecimiento de los hechos, y el equipo de agentes asignados para esta tarea detectaron un patrón en la comisión de los incendios: se producían en horas diurnas y en lugares de difícil acceso.

Como resultado de la investigación identificaron a un individuo que se encontraba por la zona en todos los incendios ocurridos, y hallaron indicios de que presuntamente podría ser el autor de los mismos.

Por todo ello, iniciaron las gestiones para su búsqueda y detención, y lo localizaron el pasado domingo 24 de agosto en una autocaravana en la que vivía cuando se encontraba en una zona de playa en Málaga capital.

Tras ser identificado, el individuo reconoció ante los agentes la autoría de los incendios, por lo que fue detenido por seis delitos de incendios forestales. El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.

Esta actuación, han indicado desde la Guardia Civil, ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en colaboración con la Brigada de investigación de incendios forestales de agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía.