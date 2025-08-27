El restaurante La Deriva reabre sus puertas tras el brutal incendio que arrasó su local en marzo

Dicen que todo ave fénix resurge de sus cenizas y que cuando todo se vuelve negro siempre llega el color. Y eso le ha pasado al restaurante La Deriva de Málaga, que el pasado 6 de marzo vivió toda una pesadilla sufriendo un brutal incendio que dejó totalmente irreconocible el local de la barriada del Soho.

El feed de la cuenta de Instagram de La Deriva se convirtió en un mural de imágenes de la reconstrucción, todas ellas en blanco y negro. Algunas captaban las cubas llenas de escombros, otras carretillas y las últimas, paredes de ladrillo que ya estaban enyesadas, como signo de que el renacimiento de La Deriva estaba cerca.

Poco a poco se fueron desvelando los nuevos detalles del local, demostrando que la luz volvía tras la oscuridad... Y este martes, 26 de agosto, volvía el color a sus publicaciones. Varias botellas de buen vino como protagonistas y el siguiente pie de foto: "Volvimos. Gracias por los ánimos. Gracias por la ayuda. Gracias por la paciencia. Brindamos por y con vosotros. Año 1. Otra vez"

El post se ha llenado de mensajes de amigos y clientes del local que celebran su vuelta y que pronto estarán abarrotándolo para que vuelva a ser el de siempre (o no), pues aprovechando el incendio, La Deriva ha renovado su imagen y algunos de sus espacios, como la cocina, ahora visible para el cliente. Ahora hay también mucha más luz y mesas altas y bajas, en función de lo que se vaya a degustar.

Durante este tiempo La Deriva se ha alojado en un pop-up ubicado en la coctelería Cobalto 15, en el entorno de Muelle 1, donde han seguido trabajando a destajo conforme se iba avanzando en las obras. Pero lo bonito de todo es que aunque ahora todo vuelve a rodar, no olvidan que los tiempos malos los han hecho mejores. Por ello, exhiben una serie de fotografías del incendio en una de las nuevas paredes del local, conscientes de que se trata de una nueva página de su historia.