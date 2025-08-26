Denuncian a una cafetería de Málaga por no avisar que cobran 10 céntimos por un vaso con hielo

La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Junta de Andalucía a la empresa que gestiona una cafetería de Málaga por cobrar 10 céntimos por cada vaso con hielo solicitado por los clientes sin reflejarlo en ninguna parte de la carta de precios.

La organización señala que la queja surgió a raíz de varios consumidores que este verano acudieron al establecimiento, situado en el conocido centro comercial Plaza Mayor de la capital malagueña.

Según relatan, al abonar la cuenta se les aplicó un suplemento por pedir vasos con hielo para enfriar el café. Dicho recargo, precisa Facua, no figura en la lista de precios —ni en formato físico ni digital— ni aparece anunciado en ningún cartel del local.

Para la asociación, esta práctica supone que el cliente no haya sido informado previamente del sobrecoste, lo que “vicia la posibilidad de que pueda dar su consentimiento o rechazar el servicio”.

Facua entiende que la cafetería está aplicando una cláusula abusiva y ha solicitado al Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que inspeccione el negocio y estudie la apertura de un expediente sancionador.