Radiografía de los conciertos de la Feria de Málaga de la última década: de Marta Sánchez a Merche o Carlos Baute

La Feria de Málaga no es solo fiesta, casetas y cacharritos. La música en directo inunda cada rincón de la capital de la Costa del Sol y eso incluye el Auditorio Cortijo de Torres, donde cada noche de fiestas hay una gala especial.

Los conciertos de esta última feria han estado bajo el punto de mira y han sido los protagonistas de diferentes críticas. Había quien opinaba que eran nombres de otra época, que no casaban con el nivel o estilo que pide la Feria de Málaga.

Pese a las críticas, el Auditorio ha estado lleno todas las noches en las que ha habido concierto. Así lo aseguró a este periódico la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, que los definió como "un éxito".

En la última década los artistas han ido variando tanto en estilos como en audiencia. Los estilos van desde el pop más comercial hasta el flamenco más puro, pasando por propuestas de fusión y cantautores de raíz malagueña.

En cuanto a artistas, a las tablas del Cortijo de Torres en feria se han subido cantantes como Marta Sánchez, Merche, Camela, Carlos Baute, Antoñito Molina, Antonio José y Danza Invisible, entre otros muchos.

Algunos se han subido a las tablas hasta en cinco ocasiones (2015, 2016, 2018, 2023 y 2025), como Merche, que es una de las artistas más fieles a la Feria de Málaga, o Carlos Baute, que entre 2015 y 2025 se ha subido al escenario del Auditorio Cortijo de Torres tres veces (2015, 2022 y 2024).

Hasta en tres ocasiones también han estado en la Feria de Málaga el dúo musical de Camela. En concreto, en 2017, 2019 y 2023. Este 2025 iba a ser su cuarta vez en el Real, pero cancelaron su actuación por motivos de salud.

Los conciertos en la feria también destacan por su variedad musical. Desde el flamenco, hasta el pop, pasando por el rock humorístico, la copla o la música de cantautores malagueños y andaluces.

Cronología de los conciertos de la Feria de Málaga 2025

En 2025 actuaron en la feria artistas como Mojinos Escozíos, Pitingo, Juanlu Montoya, Chambao y Merche. El cartel de 2024 lo formaron Carlos Baute, José Mercé, Chenoa, Adrián Martín junto a María del Monte, Marta Santos y María Peláe.

En 2023 estuvieron Raule, Antoñito Molina, Camela y Merche, entre otros. En 2022 estuvo Efecto Mariposa, Carlos Baute, María del Monte e India Martínez que estuvieron en la Feria después de que en 2020 y 2021 se cancelara por la pandemia del Covid-19.

En 2019, la feria apostó por una mezcla de generaciones con Andy y Lucas, Rosario Flores, David de María y Camela, junto a la malagueña María Peláe. En 2018 cantaron artistas como El Arrebato, Efecto Pasillo y Niña Pastori, junto con Marta Sánchez y Merche.

En 2017, la nostalgia ochentera se adueñó de la feria con Danza Invisible, acompañados por Bertín Osborne, Café Quijano, David Bustamante, Soraya y, de nuevo, Camela, En cuanto a 2016, el cartel lo completaron Kiko y Shara, Andy y Lucas, David de María, Antonio José, El Kanka, Maldita Nerea y Marta Sánchez.

En 2015 destacaron las actuaciones de Carlos Baute, Efecto Mariposa y Merche que, tal y como se ha podido observar en la cronología, son habituales de los conciertos en el Auditorio Cortijo de Torres que se celebran en la Feria de Málaga.