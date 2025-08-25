Intoxicación alimentaria en el Real de la Feria de Málaga: cuatro miembros de una familia, atendidos en Urgencias

Una intoxicación alimentaria en el Real de la Feria de Málaga ha aguado la última noche de festejos a al menos cuatro personas. Al menos cuatro personas, todas ellas pertenecientes a la misma familia, han sido atendidas en el Hospital Clínico de Málaga.

Según explican fuentes sanitarias, todos han sido atendidos con un cuadro gastrointestinal en las urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Se trata de dos hombres y dos mujeres que han recibido, explican las fuentes, atención esta noche del domingo al lunes por el equipo de profesionales de este centro y han recibido el alta en la misma madrugada.

De momento, señalan desde el hospital, no hay constancia oficial de más casos de esta índole que hayan acudido al centro hospitalario. Esta incidencia, como se suele hacer en estos casos, ha sido comunicada a medicina preventiva.

Fuentes cercanas a la investigación explican que el origen de esta intoxicación puede haber estado en un puesto de patatas asadas y que la Policía Local está investigando los hechos, ya que sí que hubo más afectados que no requirieron traslado al hospital y que fueron atendidos por los servicios sanitarios presentes en el propio recinto ferial.

Cabe recordar que los distintos dispositivos de control en la Feria de Málaga han dado lugar durante toda la semana al levantamiento de 36 actas a casetas por incidencias en seguridad alimentaria y otras 21 por incumplir los requisitos de seguridad alimentaria en el transporte, así como a la intervención de un total de 772,91 kilos de productos por distintos motivos: pérdida de frío, irregularidades en la información alimentaria, no acreditación de origen, transporte en vehículos no autorizados, etc.

El número de vehículos controlados en estos dispositivos ha sido de 1.268. Por su parte, en el Real de Cortijo de Torres, también se ha levantado un acta a un puesto de comida preparada por carecer de autorización