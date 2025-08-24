La Feria de Málaga se apaga y el debate de la limpieza no cesa: "El Centro está limpio, que vengan a ver los barrios"

La Feria de Málaga llega a su fin y con la llegada de septiembre la actualidad malagueña retomará su camino tras días de festejos. Lavados los vestidos de flamenca, guardados los farolillos y desmontadas las atracciones, la normalidad volverá a la ciudad y con ella, los debates candentes en la semana pre-feria como el problema de la vivienda o la disputa vecinal por la falta de limpieza de la ciudad.

Esta semana, precisamente, cuando las calles siguen repletas de malagueños y turistas bailando por el Centro de Málaga y el Real, el alcalde de Málaga decidió acudir, acompañado de la concejala de Fiestas, Playas y Servicios Operativos, Teresa Porras, a saludar a un pequeño grupo de los 500 operarios de Limpieza de Málaga que forman parten del dispositivo especial de la Feria de Málaga.

De la Torre estrechó la mano a algunos de ellos por la calle Larios, generando debate entre los malagueños que caminaban por la zona. “Lo malo no es esto, lo malo es aquello. Es que el centro está muy limpio. Ahora vete para un barrio, vete para El Palo o mismamente Las Delicias”, denunciaba Nieves, una vecina, a EL ESPAÑOL de Málaga y a pocos metros del alcalde de Málaga.

Durante las fiestas, 320 operarios se han sumado al operativo para tener a diario tanto el Centro como el Real a punto, pero también los barrios aledaños, como ya aclaró en la rueda de prensa de presentación del dispositivo de limpieza en la Feria de Málaga la propia Porras, consciente de que las zonas más cercanas al Real son las primeras en sufrir estragos en este sentido.

“El trabajo de los barrenderos es bastante espléndido, que cada noche se encarguen de todo lo que ha pasado... como un huracán, y limpiarlo, tiene mérito”, reconocía por su parte Joan, un turista catalán que lleva varios días de fiesta en la capital.

Ana, una vecina de la capital, no tiene el mismo pensamiento y manifestó que el problema está en que "no hay suficiente gente". "Ellos harán su trabajo de puta madre, el problema no son los trabajadores, es la falta de ellos”, confesaba la mujer, que cree que quinientos no son suficientes para una ciudad como Málaga.

También hay quien cree que no son suficientes las papeleras. 5.000 de estos recipientes de cartón se han repartido por la Feria de Málaga, pero algunos malagueños en redes sociales con sus fotografías han demostrado que deberían ser muchas más, ya que a ciertas horas estas acaban totalmente colapsadas mientras duran los festejos.

Un grupo de mujeres en la Feria del centro de Málaga Francisco Sánchez

Desde dentro, los trabajadores de Limasam confirman que trabajan a destajo, pero que como ha dicho en reiteradas ocasiones la concejala, todo es una cuestión de civismo y de cooperación por parte de todos. “Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero claro, la gente tampoco colabora mucho. Barrer se puede barrer, pero las manchas no las podemos quitar. La porquería está ahí, no se va del todo”, confesaba Paqui, limpiadora con 21 años de servicio y con un cansancio acumulado después de esta semana tan intensa.

La queja es unánime por su parte: falta personal, y el refuerzo solo llega para las grandes citas. “Deberían meter para todo el año. El Ayuntamiento solo mete a gente para las ocasiones especiales, Semana Santa o Feria”, denunciaron los trabajadores mientras esperaban el saludo de Francisco de la Torre.

El alcalde hablando con los trabajadores de Limasam Francisco Sánchez

Los barrios

Aunque en la presentación del dispositivo se aludiera a la limpieza de los barrios, esto no convence a los que viven en ellos. “Que no se haga la foto en los sitios que ellos quieren, que se haga la foto en los sitios que les dicen los vecinos”, lanzaba otra vecina durante la visita del alcalde.

Otra apuntó a la misma herida y con un mensaje claro a la concejala de Servicios Operativos: “Yo le diría a Teresa que viniera a ver las aceras, las bolitas de los árboles, las ramas que nadie recoge en mi barrio”.

Para otro malagueño, el problema está en que Málaga "ha crecido mucho" en algunos sentidos, pero no en todos. "Yo no sé si habrá la misma gente trabajando ahora que hace diez años, pero la Málaga de hoy no es la de hace diez años”, lamentaba, tratando de concienciar de que es hora de hacer cambios en las plantillas.

“Por mucho que digan, nosotros no podemos hacer nada”, repetía, una y otra vez, con cansancio, Ana, la limpiadora de Limasam, que no entiende por qué todos ponen el foco sobre ellos, que no son "culpables" de que no haya tanto personal como Málaga desearía.