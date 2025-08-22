Hosteleros de Málaga hacen balance de la Feria de Málaga 2025: “Ha sido buena tanto en el centro como en el Real"

A dos días de que la Feria de Málaga 2025 llegue a su fin, los hosteleros ya hacen una valoración de cómo ha sido para ellos estos días. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha asegurado que, dentro del contexto de una bajada de consumo nacional, "hemos tenido una buena Feria tanto en el centro como en el Real" de Cortijo de Torres.

De igual forma, ha señalado que en el centro "sí se ha percibido buen ambiente, quizás algo más de facturación en las zonas donde hay activación de Feria y movimiento en la calle al mediodía hasta las 18.00 horas y la cena en una línea muy parecida al año pasado".

Además, ha valorado de manera positiva la línea que está tomando la Feria del Centro, con "activaciones en las calles y movimiento en la calle con este público de calidad que vemos, un público familiar".

"Creemos que puede ser la tónica de la línea para seguir potenciando la Feria del centro, que al final no nos olvidemos que es la seña de identidad de la Feria de Málaga", ha apostillado.

En cuanto al Real, ha explicado que "la línea es muy parecida al año pasado" y ha dicho que se percibe, vinculado al alojamiento, "que ha subido varios puntos en comparación con el año pasado en Feria; quizás ha habido más movimiento, incluso, en el Real, pero esa bajada de consumo nacional quizás haya hecho que esté en una línea muy parecida en cuanto a facturación del año pasado".

Por tanto, Frutos ha asegurado que está siendo "una buena Feria, esperando que el viernes y el sábado sigan la misma línea, incluso que pueda subir algo más, porque estamos hablando ya del último fin de semana".