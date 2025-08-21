Nuevo cierre de una caseta por impedir el acceso libre y gratuito: es la quinta clausura de la Feria de Málaga 2025

Nueva jornada en la Feria de Málaga 2025 y nuevo cierre de una caseta. En esta ocasión se ha clausurado la caseta Koloa, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga a través de las redes sociales.

Al parecer estaba impidiendo el acceso libre y gratuito a los interesados en acceder a la misma y no ha sido la primera vez que han incumplido esta medida.

El Consistorio ya les avisó el pasado domingo 17 de agosto, segundo día de Feria, de que si seguían impidiendo el acceso gratuito a la caseta la clausurarían.

Finalmente, Koloa estará clausurada 24 horas como medida cautelar tal y como ha sucedido con otras casetas que también cobraban por el acceso a las mismas.

Por su parte, desde Koloa han informado a sus seguidores en redes sociales que "por razones técnicas ajenas a la organización, Koloa permanecerá cerrado durante el día de hoy, jueves 21 de agosto".

Lamentan este contratiempo, pero aseguran que mantienen su programación y horario habitual para el resto de la feria.

Cabe recordar que Selvática fue cerrada ayer por este mismo motivo, al igual que La Exquisita el pasado 19 de agosto.