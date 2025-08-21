Málaga invertirá 4,9 millones en renovar las tuberías de las aguas residuales junto al río Guadalhorce

El Ayuntamiento de Málaga avanza en la mejora del sistema de saneamiento de la ciudad con la puesta en marcha de la Fase 2 del proyecto de renovación de las conducciones que transportan las aguas residuales desde Sacaba hasta la EDAR del Guadalhorce.

Actualmente, el sistema discurre por tres tuberías paralelas, en parte por el lecho del río, lo que genera problemas frecuentes de mantenimiento y explotación debido a su antigüedad y a las roturas continuas.

La nueva actuación permitirá ejecutar tres conducciones de 2x1.100 mm y 1x900 mm en paralelo, a lo largo de la margen izquierda del Guadalhorce, más alejadas del cauce y en un camino accesible, lo que facilitará su mantenimiento y funcionamiento.

Trazado que tendrán las nuevas tuberías.

El proyecto contempla la construcción de arquetas de hormigón registrables en los puntos de inicio, final y cambios de cota, así como la unión de las nuevas tuberías con los tramos existentes de manera progresiva para mantener el servicio en todo momento.

Asimismo, se prevé un único cruce de tuberías a mayor profundidad y la conexión de un tramo de 200 mm desde la estación de bombeo de Casares hasta la nueva tubería de 900 mm.

El trazado bajo el puente de la MA-21 se coordinará con las actuaciones de defensa del Guadalhorce frente a inundaciones impulsadas por la Junta de Andalucía, que incluyen obras en la mota de la margen izquierda y la ampliación de la capacidad hidráulica del puente.

El presupuesto de la obra asciende a 4,9 millones de euros (IVA incluido) y se prevé un plazo de ejecución de 12 meses. La presentación de ofertas se abre el próximo 22 de septiembre.