Detienen a un joven en Málaga por retener en un trastero a su pareja: ella pidió ayuda por WhatsApp

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre por, presuntamente, retener en un trastero a su pareja, una mujer de 30 años, que pidió auxilio a una amiga por un mensaje de WhatsApp in extremis.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este pasado martes, día 19, según han confirmado fuentes municipales. En el escrito, la víctima pidió ayuda a su amiga rogándole que avisara a la Policía de inmediato.

Tras el primer contacto y con dificultad, la joven logró enviar un segundo mensaje a su amiga con la ubicación. Una vez en el lugar, los agentes inspeccionaron la zona, pero no consiguieron hallarla, por lo que trataron de contactar por teléfono.

Al parecer, la mujer logró descolgar sin responder, aunque, según ha adelantado Sur, se la escuchaba llorar y pedirle a alguien que la dejara salir. Ante la posibilidad de que hubiese que entrar por la fuerza, se movilizó a los efectivos del Grupo Operativo de Apoyo de la Policía Local; mientras que los agentes volvieron a inspeccionar el inmueble y cuando revisaban el garaje, al pasar junto a los trasteros, escucharon un murmullo acompañado de lamentos y llanto.

Al parecer, los agentes llamaron a la puerta indentificándose y cuando iban a emplear la fuerza para acceder, el sospechoso abrió. La joven fue liberada y el presunto autor de los hechos, de nacionalidad española y de 20 años, fue detenido por presuntamente retenerla, así como por propinarle varios golpes a la mujer, que fue trasladada a un hospital.