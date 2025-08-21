Un ave de grandes dimensiones dificulta el aterrizaje de varios vuelos en Málaga: "Creemos que fue un flamenco"

Un montaje con la publicación de los controladores aéreos y la foto de un flamenco Controladores Aéreos - Bioparc

Varios vuelos resultaron afectados este miércoles debido a la presencia en pista de un ave herida de gran tamaño. Al parecer, según han informado los Controladores Aéreos en su cuenta de X, antiguo Twitter, podría tratarse de un flamenco.

Fueron varios los aviones que tuvieron que hacer varias maniobras frustradas debido a la presencia del ave en la pista 31 del aeródromo al filo de las diez de la noche. Algunos de ellos tuvieron que cambiar su rumbo por un rato hasta poder aterrizar con tranquilidad.

En concreto, los vuelos afectados fueron el de Ryanair, que cubría la ruta Nottingham (EMA)- Málaga (AGP) y el de Wizz Air, que unía Londres (LGW) con Málaga (AGP).

Varias frustradas en #Málaga tras detectarse un ave herida de gran tamaño, probablemente un flamenco 🦩, en la pista 31.

Esperemos que el animal se recupere sin secuelas.

Tras las frustradas, volvemos a operar con normalidad. #SafetyFirst pic.twitter.com/9pptDvYkz6 — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) August 20, 2025

Una vez que han conseguido retirar de la pista al supuesto flamenco y el contratiempo se ha visto solventado, los aviones han podido seguir operando con total normalidad durante la noche. "Esperemos que el animal se recupere sin secuelas", han escrito los controladores al final de su tuit explicativo.